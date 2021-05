MORGONENS NYHETER: Tre nyheter i korthet

Rättegången mot Vårbynätverket går under måndagen in på sin 22:a förhandlingsdag, och under dagen kan de åtalade artisterna Yasin Mahamoud och Haval Khalil höras.

Två äldre män hittades döda i Stockholm i går kväll, en i Huddinge och en i Norsborg, och mordutredningar har inletts.

WHO beskriver teorin om att coronaviruset läckt från ett labb i Wuhan som osannolik, men nu kommer rapporter om att tre anställda vid labbet blev sjuka med covidsymtom hösten 2019.

