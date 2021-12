MORGONENS NYHETER: Tre nyheter i korthet

Coronautbrott efter personalfest på Sahlgrenska

Fredagen den 19 november hade avdelningen för intensivvård, operation och anestesi på Sahlgrenska personalfest på hotellet Elite Park Avenue i Göteborg.

På festen ska omkring 400 personer ha deltagit på festen som enligt tidningen GP pågick till midnatt.

– Jag kan inte förneka att det kan ha spridits där, säger Peter Dahm, chef för avdelningen till tidningen.

Dagen bestod av utbildningar och på kvällen var det middag. Temat för dagen var i år just covid-19 och statsepidemiolog Anders Tegnell besökte tillställningen under fyra timmar och föreläste.

Några dagar efteråt ska några ur personalen ha börjat känna sjukdomssymtom. efter PCR-tester visade det sig att omkring 30 anställda insjuknat i covid-19. Två tredjedelar av dessa hade deltagit under dagen.

Peter Dahm säger till GP att man noga följt rekommendationerna och att de inte såg några skäl till att inte ha festen. Men till följd av utbrottet kan det nu komma att bli hårdare rutiner på avdelningen. Bland annat överväger man att införa krav på munskydd eller visir.

Fortsatt trafikkaos – uppmanar: ”Stanna hemma”

Det råder kaos i trafiken på flera håll i landet.

Onsdagens snösmocka i Västsverige märks fortfarande av under torsdagsmorgonen och det råder fortfarande långa köer på E6:an vid Kungsbacka.

– Man ska hålla sig inne och inte ge sig ut på vägarna, säger inre befäl Thomas Andersson.

E4:an strax söder om Ljungby är helt avstängd i norrgående riktigning efter en olycka på onsdagskvällen.

På grund av snön har Hallandstrafiken ställt in all busstrafik och även all skolskjuts har ställts in, enligt Hallandsposten.

Västtrafik har i sin tur meddelat att flera tåg-, buss-, båt- och spårvagnsturer ställts in under torsdagen.

Länsstyrelsen i Halland uppmanar människor att hålla sig hemma.

– Undvik att ge er ut just nu, för det flyter på långsamt. Vi har inte någon klar bild över snöröjningsläget på de mindre vägarna, säger Marcus Johansson, kriskommunikatör på länsstyrelsen, till P4.

Beskedet: Kan bli nya åtgärder nästa vecka

Omikron skapar oro och smittspridningen ökar i Europa – så även i delar av Sverige.

Såväl socialminister Lena Hallengren som Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell konstaterade på torsdagen att smittspridningen ökar runtom i Europa.

Smittspridningen har under november ökat från Folkhälsomyndighetens ”bästa” scenario, scenario 0, till scenario 1. Däremot sjukhusinläggningarna ligger kvar på scenario 0.

– Vi är i ett annat läge nu med vaccinationerna. Många får en mild infektion, många får ingen alls. Det är en stor skillnad. Men sedan har vi en viss belastning men den vi ser i vår omvärld har påverkats ifall spridningen går upp för mycket, säger Karin Tegmark Wisell.

Karin Tegmark Wisell konstater dock att nya åtgärder kan komma att införas redan i nästa vecka. Det är oklart vilken typ av åtgärder det kan vara men Tegmark Wisell varslar om att de allmänna råden kan införas igen. Där i återfinns uppmaningar om munskydd i kollektivtrafiken, digitala möten och hemarbete – men också förslag om åtgärder i tr steg.

– Det är på grund av utvecklingen som vi sett nu, säger hon.

Folkhälsomyndigheten om nya åtgärder: