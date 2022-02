MORGONENS NYHETER: Tre nyheter i korthet

USA: Ryssland planerar attack under falsk flagg

Joe Biden varnade under torsdagen för att Ryssland mycket väl kan planera en attack under falsk flagg – detta för att ge landet en ursäkt att gå in i Ukraina, rapporterar Sky News.

– Varje indikation vi har talar för att de förbereder att gå in i Ukraina och attackera Ukraina, säger president Biden.

Enligt USA:s utrikesminister Anthony Blinken kan det till exempel röra sig om en fabricerad ”terrorbombning” i Ryssland eller en iscensatt drönarattack mot rysk civilbefolkning.

Även i Storbritannien är högt uppsatta källor inom regeringen allt mer övertygade om att Vladimir Putin har beslutat sig för att invadera Ukraina.

– Han kommer göra det, och det kommer bli fruktansvärt, uppger en regeringsperson för The Times.

Enligt tidigare uppgifter från amerikansk underrättelsetjänst skulle en rysk invasion ha skett den 16 februari – vilket inte blev fallet.

Bil hamnade i vattnet – en person svårt skadad

Tidigt under fredagsmorgonen fick polisen in ett larm om en personbil som hamnat i vattnet vid Ekebo i Valdermarsvik.

– En person med kritiska skador har förts med ambulans till sjukhus, säger polisens presstalesperson Dennis Johansson Strömberg.

Nu ska polisen utreda hur bilen hamnade i vattnet.

Demonstranterna håller värmen med bubbelbad

I över 20 dagar har massiva protester pågått i Kanadas huvudstad Ottawa mot landets coronarestriktioner.

Protesterna har lett till att Kanadas premiärminister Justin Trudeau har utlyst ett nationellt nödläge och sedan tidigare har polisen upprättat en så kallad ”röd zon” i staden för att stoppa demonstranternas framfart.

Trots myndigheternas ingrepp pågår protesterna för fullt. Men på grund av den extrema vinterkylan har demonstranterna tvingats ta till olika åtgärder för att hålla värmen – bland annat har ett portabelt jacuzzibad dykt upp.

– Vi här är fredliga demonstranter, lagligen här. Vi tog våra lastbilar i stöd för friheten och för att rädda våra barn från vaccination och från att behöva använda munskydd, säger den badande demonstranten Jean-Philippe till Reuters.