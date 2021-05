MORGONENS NYHETER: Tre nyheter i korthet

Tidigare PH-deltagare vittnar om ofredanden

Expressen avslöjade i april hur Paradise hotel-deltagarna Annie Dahlberg, 24, och Jennifer Paatere, 23, utsattes för misstänkta övergrepp av deltagaren Toby Johnson, 21, under inspelningen av realityprogrammet. Expressen har därefter kunnat berätta att mediebolaget Nent polisanmält händelserna tillsammans med de två kvinnorna – flera månader efter att händelserna inträffade.

Nu har P3 Nyheter följt upp med deltagare från tidigare säsonger om deras erfarenhet från inspelningarna. 11 av 20 personer som P3 Nyheter talat med vittnar om att de själva upplevt eller sett någon form av sexuellt ofredande.

Flera av personerna som P3 talat med uppger att produktionsbolaget Mastiff tystat ner händelserna.

Dödsfallen i Sverige har stannat av

Efter mer än två månaders ökad smittspridning är stigningen i coronapandemins långa tredjevåg bruten.

Antalet sjukdomsfall minskade med 12 procent förra veckan jämfört med veckan innan.

Samtidigt har dödstalen legat stabilt låga sedan början av mars.

Sverige ligger nu på 1,77 dödsfall per miljon invånare och dygn långt - långt under genomsnittet för EU, som är 4,57 dödsfall per miljon.

Nordkorea varnar USA

USA och Nordkorea är på kollisionskurs – igen. President Joe Bidens kritiska kommentarer om Nordkorea har fått Kim Jong-Uns utrikesministerium att utfärda en skarp varning mot USA.

– USA kommer att ställas inför en okontrollerbar kris, säger en talesperson för det nordkoreanska utrikesministeriet enligt Mirror.

När USA:s president Joe Biden nyligen talade till den amerikanska kongressen sade han att den nordkoreanske diktatorn Kim Jong-Uns kärnvapenprogram är ”ett allvarligt hot mot Amerikas och världens trygghet”.

Han har också lyft hur mänskliga rättigheter kränks i Nordkorea, kommentarer som inte har fallit i god jord hos landets ledare Kim Jong-Un.