MORGONENS NYHETER: Tre nyheter i korthet

Elpriset fortsätter rusa – nytt rekord i dag

På bara en vecka har elpriserna tiodubblats i norra Sverige. Under måndagen blir elpriserna rekordhöga i samtliga fyra prisområden som Sverige delades upp i 2011.

Snittpriserna under måndagen blir 2,40 kronor per kilowattimme i norra Sverige och 2,71 kronor per kilowattimme i landets södra områden, med ett högsta timpris på 4,34 respektive 3,70 kronor. De priserna gäller mellan 16 och 17 på eftermiddagen, rapporterar SVT.

Enligt Christian Holtz, elmarknadsanalytiker på energikonsultbolaget Merlin & Metis, har rekordveckan flera förklaringar. Kallare väder och låg produktion av vind- och vattenkraft är en av dem.

”Enskilt viktigast är sannolikt kopplingen till andra delar av Europa där elpriserna på många håll är ännu högre. Det beror i sin tur främst på att fossilbaserad elproduktion som styr marknadspriset är rekordhögt”, säger Christian Holtz till Dagens industri.

Christian Holtz varnar för att de höga elpriserna kan hålla i sig under vintern. Detta trots att man inte ser någon störning eller extrem elförbrukning i Sverige just nu.

”Allt talar för fortsatt exceptionellt höga elpriser. Även små skillnader i bland annat elproduktionen eller efterfrågan kan ge extrema utslag när marknaden är så pressad. Så elkunderna bör ställa in sig på fortsatt dramatik och stora prisrörelser”, säger han till Dagens industri.

Jättetalangen klar för final i natt: ”Makalöst”

I natt säkrade supertalangen Truls Möregårdh, 19, en plats i VM-finalen i bordtennis efter rysaren mot legendaren Timo Boll, 40.

– Det var makalöst, fan vad han lirade, säger Möregårdhs tränare Stellan Bengtsson till SportExpressen.

19-åringen från Hovmantorp har länge setts som ett av sportens stora framtidsnamn och år 2016 blev han den yngste spelaren någonsin att spela i Champions League. Han har tidigare två silver från junior-VM samt ett junior-EM-guld på meritlistan.

Trots sin ringa ålder är han även tvåfaldig svensk mästare på seniornivå och nu har han säkrat medalj även i ett världsmästerskap på seniornivå.

Under VM-semifinalen i Houston i USA under natten mot måndag besegrade 19-åringen tysken Timo Boll, 40, i en nagelbitare över sju set.

– Timo Boll är en spelare jag har sett upp till hela mitt liv. Att få möta honom i en semifinal på VM, det blir inte bättre. Det var en rolig match och jag njöt av varenda duell. Det svåra med honom är att man hela tiden måste göra om taktiken, i annat fall hittar han lösningar, säger Möregårdh till TT.

I natt blev också klart att Mattias Falck och Kristian Karlsson är klara för VM-final i herrdubbel.

Professorn: Omikron kommer ”i fel årstid”

Omikron-varianten är så pass ny att det ännu inte går att bestämt säga om den är mer smittsam än deltavarianten, det säger Ali Mirazimi, vaccinforskare och professor på Karolinska institutet, i SVT:s ”Morgonstudion”.

– Med de kunskaper vi har kan vi inte säga så mycket mer än att vi ska vaccinera oss och ta en tredje dos, säger han i SVT:s ”Morgonstudion”.

På frågan om man bör vara bekymrad svarar Mirazimi:

– WHO har klassat det som bekymmersamt virus och det kommer i fel årstid, när samhällsspridningen är stor i Europa, så det är klart att man ska vara bekymrad. Men kunskapen är inte så stor ännu, vi vet inte ens om den är smittsammare än Delta.

Enligt Mirazimi skulle varianten dock kunna vara mindre farlig, en teori som sydafrikanska läkare tidigare lagt fram.

– Så fort viruset ändrar sig så ändras även egenskaperna. Ibland blir de mer smittsamma eller mer farliga, men ibland blir de även mindre farliga. I det här fallet har en läkare observerat att patienterna haft milda symtom jämfört med tidigare, säger han och fortsätter:

– Men vi ska komma ihåg att de här patienterna var väldigt unga, och covid-19 ger väldigt mild sjukdom hos unga generellt. Så vi år avvakta och se. Vi får hålla tummarna.

