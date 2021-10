MORGONENS NYHETER: Tre nyheter i korthet

Källor: Politikermördaren planerade dådet i en vecka

Sir David Amess, 69, knivhöggs till döds under ett valkretsmöte i metodistkyrkan i Belfair på fredagen. Totalt höggs han uppemot 17 gånger.

Scotland Yard, Högkvarteret för Londonpolisen, slog även fast sent under fredagen att attacken mot Sir David Amess betraktades som ett terrordåd.

Misstänkt för mordet är den 25-åriga Ali Harbi Ali, en brittisk medborgare med somaliskt ursprung.

Enligt The Guardian hade Ali Harbi Ali tidigare deltagit i ett program för att förhindra radikalisering, dock under en relativt kort tid.

Nu uppger poliskällor för Daily Mail att Ali Harbi Ali hade planerat attacken i mer än en vecka.

Innan attacken ska han ha åkt till Essex med tåg för att utföra dådet.

LÄS MER: Politikermördaren ska ha planerat dådet i en vecka

Kvinna nerslagen av man på elsparkcykel

Vid 23-tiden på lördagen larmades polis ut till Årstabron i Stockholm efter att en förbipasserande upptäckt en avsvimmad kvinna.

– Kvinnan hade gått på bron och sedan blivit nerslagen av en man som hade åkt på elsparkcykel, säger Mikael Pettersson, befäl vid polisens regionledningscentral.

– Vi åkte dit och inledde en förundersökning om grov misshandel, men det fanns även tecken på att hon hade blivit utsatt för något sexualbrott.

När hon vaknade upp var hennes kläder i oordning.

Kvinnan, som är i 25-årsåldern, fördes till sjukhus med oklara skador.

Polisen har nu inlett en förundersökning om våldtäkt och grov misshandel.

Ingen är i nuläget gripen för brottet.

LÄS MER: Kvinna nerslagen av man på elsparkcykel

Bill och Melinda återförenade på dotterns bröllop

Under lördagen gifte sig Microsofts arvtagare Jennifer Gates, 25, med den egyptisk-amerikanska ryttaren Nayel Nassar, 30, vid en privat ceremoni i deras hem i Westchester, New York.

Vid ceremonin träffades föräldrarna Bill och Melinda Gates för första gången offentligt sedan parets skilsmässa.

Foton fångade Bill och Melinda tillsammans med den blivande bruden när de gick till altaret på lördagseftermiddagen. Till publikens jubel förklarades paret man och hustru efter en dryg timmes ceremoni. Kort därefter försvann brudparet i väg för att ta privata bröllopsfoton på gården.

Under kvällen höll gästerna till vid en specialbyggd ”botanisk trädgård” där det serverades cocktails. Efter maten bjöds det upp till dans med brudparet till tonerna av Elton Johns ”Can You Feel The Love Tonight”, skriver Daily Mail.

Bland gästerna fanns bland annat Gerogina Bloomberg, dotter till New Yorks tidigare borgmästare Michael Bloomberg och bröllopsbandet var inga mindre än det brittiska bandet Coldplay.

Se videon på den stora havstromben intill kryssningsfartyget