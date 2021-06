MORGONENS NYHETER: Tre nyheter i korthet

Ödesdag för Löfven – bara timmar till besked

Det har gått en vecka sedan 181 riksdagsledamöter röstade för att fälla regeringen Löfven i en historisk misstroendeomröstning.

Löfven har nu haft sin veckas betänkelsetid över om han vill utlysa extra val, som ska hållas om tre månader, eller avgå som statsminister.

Men läget mellan partierna är fortsättningsvis låst.

Marja Lemne, lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola tror att Stefan Löfven skulle kunna bli vald vid talmansrundor, men att det skulle bli svårt att säkra stöd för årets höstbudget.

– Det är ett stort skäl för Löfven till att gå till extra val nu, säger hon till Svenska Dagbladet.

Restriktioner för 20 miljoner australiensare efter deltaspridning i Australien

Över 20 miljoner australiensare, kring 80 procent av befolkningen, är nu i lockdown eller berörs av coronarelaterade restriktioner, rapporterar Reuters.

Det här efter att fallen av covid-19 har ökat i nästan varje stat i Australien den senaste tiden då deltavarianten har fått ökad spridning.

Sydney, Australiens största stad sett till befolkningsmängden, stängdes ned i helgen för två veckor.

Fallen går ända upp till 130 i staten New South Wales och på måndagen ska landets expertgrupp under pandemin hålla ett krismöte om coronaläget i landet.

- Vi måste förbereda oss för att siffrorna ökar ordentligt, säger delstatens premiärminister Gladys Berejiklian enligt Reuters.

– Vi ser en nästan hundraprocentig smittspridning i hushållen, säger Berejiklian om de ökade fallen i New South Wales.

Rififikupp mot företag – sågade sönder taket

I Karlstad har tjuvar under natten till måndag sågat sig in via taket i en industrilokal – och kommit över ett oklart godsvärde.

Gärningspersonerna flydde sedan från platsen.

– De har rotat runt rätt mycket. Vi vet inte vad eller hur mycket som försvunnit. Men att något är borta är rätt klart, säger Lars Hedelin, presstalesperson, polisen Bergslagen.

Polisen vill inte gå ut med ett signalement på gärningspersonerna.

En förundersökning om grov stöld är inledd.