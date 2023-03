Morgonens nyheter tisdag 21 mars

Ukraina: Ryskt vapentåg har exploderat

Ryska kryssningsmissiler, med en räckvidd på 2 500 kilometer, har förstörts under en tågtransport på Krimhalvön under måndagskvällen, hävdar Ukrainas försvarsdepartement enligt The Guardian. På sociala medier cirkulerar bilder, som hittills inte verifierats, som sägs visa explosionen.

Ryssland bekräftar att luftvärnsvapen har avfyrats mot Krim – men inte att de skulle träffat kryssningsmissilerna. Däremot uppger man att en byggnad förstördes och att en person skadats.

Ukraina har inte tagit på sig attacken men har tidigare under kriget genomfört en rad angrepp mot strategiska mål på Krimhalvön.

Alexander Skarsgård bekräftar – har blivit pappa

Efter flera år av kärleksrykten mellan skådespelarna Alexander Skarsgård och Tuva Novotny blev det vida uppmärksammat när paret fångades på bild med en barnvagn i New York i höstas.

Nu bekräftar Alexander Skarsgård för första gången att han blivit pappa, i en intervju med Entertainment Tonight som gjordes i samband med premiären av den fjärde säsongen av tv-serien ”Succession”.

– Tack så mycket, sade en leende Skarsgård till tidningen när han gratulerades till nytillskottet och visade upp och tackade för ett gosedjur han fått i samband med tillställningen.

Lantbrukare fick elstöd

Elstödet som började betalas ut i februari omfattade totalt 17 miljarder kronor. Det var tänkt att gå till privata hushåll – men har också hamnat hos lantbrukare som driver sina företag som enskild firma, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Flera medlemmar har hört av sig till Lantbrukarnas riksförbund med frågor, och rådet de har fått är att invänta myndigheternas instruktioner, säger Johnny Kjellström på förbundet till radion.

Försäkringskassan uppger för Ekot att man håller på med kontroller för att se till att pengarna gått till just privata hushåll och inte företag, och att det kan bli aktuellt med återbetalning.

Tidigare uppmärksammades det att den som fått allra mest i elstöd fick hela 773 669 kronor. Men vilka som fått pengarna är hemligt, efter ett kritiserat beslut från regeringen.

LÄS MER: Lantbrukare fick elstöd avsett för hushåll