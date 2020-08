MORGONENS NYHETER: Tillståndet för Aleksej Navalnyj är “oroväckande” • Donald Trumps syster i inspelning: Trump är en lögnare • Fynden hos Maddies misstänkte mördare

Trumps syster: Är en lögnare

Donald Trump är en lögnare utan principer. Det säger hans äldre syster i en inspelning som Washington Post har tagit del av.

Inspelningen gjordes i smyg av Mary L. Trump, Donald Trumps brorsdotter, under ett samtal hon hade med sin faster Maryanne Trump Barry där hon reagerade på hur hennes bror agerar som USA:s president.

– Hans förbannade twittrande och lögner, förvrängandet av händelser, bristen på förberedelser... herregud, säger Maryanne Trump Barry i inspelningen.

Mary L. Trumps bok ”Too Much and Never Enough”, en exposé om Trump-familjen, släpptes förra månaden. Trump-familjen försökte förgäves stoppa boken från att publiceras.

När Washington Post bad Vita huset om en kommentar om inspelningarna svarade presidenten skriftligen: ”Varje dag är det något nytt, vem bryr sig?”

”Oroväckande” tillstånd

Under lördagen landade den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj i Tyskland, där han vårdas efter den misstänkta förgiftningen tidigare i veckan.

Hans hälsa bedöms som ”väldigt oroande” enligt Jaka Bizilj, grundare av organisationen ”Cinema for Peace Foundation” som anordnat flytten av Navalnyj.

– Vi har fått mycket tydlig information från doktorerna om att han skulle ha dött ifall det inte skulle ha gjorts en nödlandning i Omsk, sa Jaka Bizilj till journalisterna utanför det tyska sjukhuset Charité där Navalnyj vårdas.

Under lördagen uppgav sjukhuset att de troligtvis inte kommer kunna uttala sig om Navalnyjs tillstånd under helgen.

Det var i torsdags som Aleksej Navalnyj plötsligt kollapsade under en flygning från Tomsk till Moskva. Enligt hans stab ska han ha druckit en kopp te som misstänks ha förgiftats. Men enligt sjukhuset i Omsk finns inga tecken på förgiftning.

391 barnpornografiska bilder

Christian Brückner, huvudmisstänkt i McCann-fallet, hade en hemlig gömma med hundratals bilder och filmer med övergrepp mot barn.

Bland materialet finns en femårig flicka som Brückner förgripit sig på, rapporterar Daily Mail.

2013 förgrep han sig på dottern till en exflickvän, en femårig flicka, i en park i tyska Braunschweig.

Polisen hittade också 391 barnpornografiska bilder och 38 filmer med grova sexuella övergrepp mot pojkar och flickor, enligt dokument som Daily Mail tagit del av.

I juni gick tysk polis ut med att Christian Brückner misstänks för att ha mördat Madeleine McCann efter att hon försvann spårlöst på Algarvekusten 2007. Då bodde Christian Brückner i Portugal.

