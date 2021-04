MORGONENS NYHETER: Tegnell: I maj vänder det • SVT gör nyinspelning av ”Saltkråkan” • 2020 varmaste året någonsin i Europa

I maj vänder det

Statsepidemiolog Anders Tegnell tror att en vändning i pandemin kan ske i maj. Han uppmanar nu alla att hålla ut lite till.

– Det handlar om att vi har sprungit ett maraton. Vi har kämpat med det här i mer än ett år och det vore väldigt tråkigt om vi snubblade när vi nu kan se mållinjen framför oss – när så pass många kommer att börja bli vaccinerade och vi kan få kontroll på pandemin, säger han till Aftonbladet och på frågan om när det kommer ske svarar han:

– Framåt mitten på maj så är vi definitivt där, säger Tegnell.

SVT gör nyinspelning av ”Saltkråkan”

SVT återvänder till rötterna och bekräftar att en nyinspelning av skärgårdsklassikern ”Vi på Saltkråkan” kommer att genomföras. Serien kommer att utspelas i nutid – men bygger på Astrid Lindgrens manus från 60-talet.

– Vi vill göra den till en ännu starkare klassiker för kommande generationer, säger SVT:s vd Hanna Stjärne till TT.

Nyinspelningen är en del av en större satsning från SVT, ”Sveriges minne”, där flera klassiker kommer göras i ny tappning.

– Vi vill göra stora klassiker, program som har potential att bära långt i tid. Det kommer vara stora, påkostade produktioner och ”Saltkråkan” är en av dem, säger Stjärne i SVT:s ”morgonstudion”.

2020 – rekordvarmt i Europa

Förra året blev det varmaste som någonsin har uppmätts i Europa. Och trots en kylande La Niña blev hela jordens årsmedeltemperatur den tredje högsta, enligt en ny rapport.

– En av de saker man slås av är hur mild den förra vintern var i Nordeuropa, mellan 2019 och 2020. Vissa stationer i Sverige visade till och med att det inte ens blev någon meteorologisk vinter alls, det gick direkt från höst till vår, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI till TT.

Han har just tagit del av den färska rapporten ”European state of the climate 2020”, från EU:s center för klimatövervakning Copernicus.

Resultaten går i linje med de rapporter som nyligen presenterats av den meteorologiska världsorganisationen (WMO) och USA:s vädermyndighet NOAA – den globala uppvärmningen fortsätter stadigt och jordens medeltemperatur är nu cirka 1,2 grader högre än den var under förindustriell tid.

2020 var det varmaste uppmätta året någonsin i Europa och det tredje varmaste globalt.

