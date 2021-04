MORGONENS NYHETER: Svenska regioner har högst smittspridning i Europa • Inspelning avslöjar rasism – HGF-styrelse stängs av • Harvardprofessorn: Utomjordingar passerade i vårt solsystem

Svenska regioner har högst smittspridning i Europa

Svenska regioner har högst smittspridning i Europa visar en sammanställning som The Economist har gjort.

13 av 15 av de regioner som är värst drabbade ligger i Sverige. Beräkningarna har gjorts på antal smittade per 100 000 invånare.

Störst smittspridning i hela Europa finns enligt sammanställningen i Västernorrland, som har 654 fall per 100 000 invånare enligt sammanställningen.

Östergötland kommer tvåa på listan med 526 fall per 100 000 invånare.

The Economist är dock tydliga med att man ska vara försiktig med att dra för stora växlar av sammanställningen, då det finns skillnader i antalet tester som utförs och hur det redovisas.

Inspelning avslöjar rasism – HGF-styrelse stängs av

Samtliga styrelseledamöter i Hyresgästföreningen för Södra Bohuslän har stängts av från alla sina förtroendeuppdrag.

Anledningen är en ljudinspelning från ett styrelsemöte, där flera ledamöter hörs uttrycka rasistiska kommentarer och där rätten att använda n-ordet försvaras vid flera tillfällen.

”Vi måste väl för fan få använda ord som inte alla gånger är så passande”, säger en av ledamöterna.

Flera har vittnat om hur de, när de påtalat problemen, blivit nedtystade.

Den bilden tillbakavisades dock av HGF:s ledning som menade att beskrivningen av organisationen var felaktig.

Harvardprofessorn: Utomjordingar passerade i vårt solsystem

2017 färdades ett omkring hundra meter långt och tio meter brett mystiskt objekt genom vårt solsystem.

Forskarna är inte överens om vad objektet var. Var det en asteroid? En komet? Eller var det en utomjordisk farkost?

Harvards toppastronom Avi Loeb, menar att det kan röra sig om en det sistnämnda. En teori han skriver om i boken ”Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth”.

”Jag lägger fram att den enklaste förklaringen till dessa märkligheter är att objektet skapades av en intelligent, utomjordisk civilisation”, skriver Loeb i introduktionen till boken.

