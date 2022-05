Storbanken: Vi låg bakom jätteraset

Strax innan klockan 10 på måndagsmorgonen störtdök Stockholmsbörsens breda index OMXSPI. På tre minuter rusade kurvan rakt ner till -8 procent, för att sedan studsa upp igen.

Vid 13-tiden på måndagen handlades indexet för minus 1,1 procent.

Drygt fem timmar efter den dramatiska händelsen gick amerikanska Nasdaq, som äger den svenska börsen, ut med ett pressmeddelande om det inträffade och pekade där ut en säljtransaktion som orsaken. Men någon djupare analys erbjöds inte.

I natt gick det multinationellt finansbolaget och affärsbanken Citigroup ut och tog på sig raset. I ett uttalande till Bloomberg bekräftar det att det rörde sig om den mänskliga faktorn – något som traders och sakkunniga i hela Europa tidigt spekulerade i.

”I morse gjorde en av våra handlare ett misstag när en transaktion matades in. Inom minuter identifierade vi felet och korrigerade det”, skriver banken.

Diplomat: Putin planerar annektering under maj

USA:s sändebud till OSSE, Michael Carpenter, hänvisade till ”mycket trovärdiga” rapporter från Moskva när han berättade om de ryska planerna på måndagskvällen.

– Tyvärr har vi haft mer rätt än fel när vi har avslöjat vad vi tror kommer härnäst, sa Carpenter.

Enligt den högt uppsatta diplomaten planerar Vladimir Putin att, så tidigt som någon gång i mitten av maj, annektera Donetsk och Luhansk i östra Ukraina. En liknande åtgärd för Cherson skulle därefter kunna följa relativt snabbt. För samtliga regioner, där ryska är det dominerande språket, planeras sannolikt riggade folkomröstningar.

Monroes legendariska klänning på röda mattan

Årets Met Gala är bakom oss och en av alla kändisar som stack ut på röda mattan Kim Kardashian, 41.

Det hade spekulerats fritt i vad realitystjärnan skulle komma att bära under nattens mode-event, och efter att hon setts flertalet gånger på ”Ripley’s Believe It or Not!” museum så var det många som gissade –och hoppades – på att 41-åringen skulle bära en kreation som tidigare burits av Marilyn Monroe.

Och Kardashian gjorde ingen besviken. På röda mattan bar hon klänningen som skådespelaren Marilyn Monroe tidigare gjort ett av sina kändaste framträdanden i – det när hon 1962 sjöng ”Happy birthday” till dåvarande president John F Kennedy.

