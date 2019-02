MORGONENS NYHETER: Snökaos, Super Bowl och misstänkt mord

Mer snö och kyla väntar

Sverige kommer få rejäla mängder med snö från söder till norr under hela veckan. Det kommer bli över 20 minusgrader på flera ställen.

– Det kommer vara kallare än vad det brukar vara, säger Tora Tomasdottir, meteorolog på Storm.

Nordliga vindar drog in över Sverige under natten mot måndag. Under tidig morgon väntas snö som sedan övergår till klart och kallt väder under måndagen med start på Västkusten. Det kalla vädret sprider sig sedan över till östkusten.

Den stora mängden snö ställde till det på söndagen, men inställda flyg, tågkaos, strömlösa hushåll som följd.

New England Patriots firar vinsten i Super Bowl. Foto: JOHN BAZEMORE / AP TT NYHETSBYRÅN

Patriots vann Super Bowl – med osannolika siffror

New England Patriots vann mot Los Angeles Rams när Super Bowl avgjordes i Atlanta natten mot måndag. Finalen i amerikansk fotboll slutade med siffrorna 13-3.

Det är historiska siffror då det var den poängsnålaste Super Bowl genom tiderna. Tidigare rekordet var från 1972 med 21 poäng.

New England Patriots fick för sjätte gången på de senaste 18 åren höja Vince Lombardi-pokalen. 41-åriga spelaren Tom Brady har varit med samtliga gånger och är nu den förste i historien att vinna sex Super Bowls och han måste nu ses som den främste spelaren genom alla tider.

Två personer har gripits för ett misstänkt mord på Gotland. Foto: ALEX LJUNGDAHL EXPRESSEN

Två gripna för misstänkt mord på Gotland

En person har avlidit under oklara omständigheter på Gotland. Polisen misstänker att personen har mördats. Två har gripits misstänkta för mord.

