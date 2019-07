Gallerian Linden i Norrköping har utsatts för en smash and grab-kupp under natten mot måndagen. En bil kördes in i gallerian, varpå fordonet sattes i brand.

■■■

En kvinna hittades död i Ockelbo under natten. Polisen har gripit en man misstänkt för mord.

■■■

Jonas Sjöstedts bild från slovenska huvudstaden Ljubljana har fått Carl Bildt att drömma om tågluff.

■■■

