Polisen söker mörk bil efter skottlossning

Polisen utreder mordförsök efter en skottlossning i Landskrona.

Omkring sex skott avlossades på en parkeringsplats.

Platsen är avspärrad och polisen söker nu en mörk bil.

– Den lämnade platsen i samband med skottlossningen, men vi vet inte om den har med skotten att göra eller om det kan ha varit målsägande eller misstänkta i bilen, säger Micael Rosell, jourhavande förundersökningsledare.

Omkring sex skott avlossades på parkeringsplatsen. Foto: Andre Tajti / Topnews

Genombrott i handelskriget mellan USA och Kina

Efter flera veckors eskalering kommer nu genombrottet i handelskriget mellan Kina och USA.

Under natten till torsdag rapporterar Bloomberg att världsekonomierna kommer att fortsätta förhandlingarna i Washington under oktober.

Nyheten kommer bara några dagar efter att USA höjt tullarna på kinesiska varor.

Kina har bekräftat att förhandlingarna i handelskriget med USA kommer att fortsätta i Washington tidigt nästa månad.

Detta efter att Kinas vice premiärminister och chefsförhandlare, Liu He, gått med på besöket under ett telefonsamtal med USA:s finansminister Steven Mnuchin och chefsförhandlare Robert Lighthizer under torsdagsmorgonen, lokal tid.

HELA ARTIKELN: Genombrott i handelskriget mellan Kina och USA

Handelskriget mellan USA och Kina har eskalerat en tid, men nu kan ett genombrott ha kommit. Foto: SHUTTERSTOCK

Dödssiffran stiger på Bahamas efter orkanen Dorian

Dödstalet efter orkanen Dorian fortsätter att stiga.

I Bahamas har 20 personer dött – och det befaras bli fler.

Samtidigt växer orkanen i styrka när den rör sig norrut längs USA:s östkust och hundratusentals har beordrats att evakuera.

Dorian manglade norra Bahamas med katastrofvindar och kompakt regnande i två dagar. CNN uppger att det är den kraftigaste stormen som slagit till mot önationen någonsin.

Dödssiffran stiger efter orkanen Dorian – som nu åter växer i styrka. Foto: CNN

– Inget kan jämföras med det vi gick igenom, säger överlevaren Michael Hynes.

– Nästan 48 timmar av konstant förstörelse.

Nu visar nya bilder förödelsen på den karibiska ön. Hus har trasats sönder – från luften ser resterna ut som träflisor. Stora ytor har översvämmats, hem har jämnats med marken.