Ett vittne berättar för The Mirror att skottlossningen utbröt efter ett bråk på en läktare. Foto: Twitter

Skjutning på fotbollsarena i USA – flera skadade

Polisen bekräftar att minst tio personer har blivit skjutna vid Ladd Peebles Stadium i Mobile i delstaten Alabama, USA.

Samtliga ska vara mellan 15 och 18 år och har förts till sjukhus. Några uppgifter om skadeläge finns inte i nuläget, skriver NBC 15.

Arenan används främst för amerikansk fotboll på high school- och collegenivå.

En match mellan de två närliggande högstadieskolorna, Le Flore och Williamson, ska ha pågått vid händelsen.

Ett vittne berättar för The Mirror att skottlossningen utbröt efter ett bråk på en läktare.

Två personer har gripits.

HELA ARTIKELN: Flera skadade efter skjutning vid arena

En misstänkt gärningsman har gripits och anhållits, misstänkt för brottet. Foto: Google maps

Man gripen efter misstänkt våldtäkt utomhus

Enligt polisen ska kvinnan, som är i 25-årsåldern, ha kommit fram till en polispatrull vid 02.30-tiden under natten mot lördagen. Hon ska då ha uppgett att hon blivit våldtagen utomhus i Söderhamn.

– Vi har uppgifter om händelsen men det är inget jag kan gå in på i nuläget, säger säger Daniel Wikdahl, presstalesperson vid polisen i region Mitt.

Ungefär en halvtimme senare kunde polisen gripa en man i 35-årsåldern.

– Det var tack vare vad målsägande kunde berättade för oss, som ledde till det här gripandet, säger Daniel Wikdahl.

Mannen har sedermera anhållits, misstänkt för våldtäkt.

HELA ARTIKELN: Man gripen efter misstänkt våldtäkt utomhus

Till den brasilianska tidningen O Globo säger miljöforskaren Tasso Azevedo att ”det värsta fortfarande kvarstår”. Foto: AE NEWMAN / STARMAX / SCANPIX / STELLA PICTURES/XINHUA/AVALON.RED B950

Larmet från Amazonas: ”Det kan sluta i tragedi”

Fler än 70 000 bränder har rasat i Amazonas regnskog under sommaren.

Den brasilianska presidenten Jair Bolsonaro har under den gångna veckan försökt tona ner situationens allvar genom att säga att situtionen ”börjar återgå till det normala”, rapporterar brittiska The Sun.

Men miljöforskaren Tasso Azevedo, som tidigare bland annat har talat på prestigefyllda Ted Talks, pekar på motsatsen. Till den brasilianska tidningen O Globo säger han att ”det värsta fortfarande kvarstår”.

Azevedo menar att områdena som står i lågor just nu avverkades under april, maj och juni. De skogsområden som skövlades under juli och augusti, när myndigheter noterade en rekordartad skogsavverkning, har fortfarande inte börjat brinna.

– Det här är en kris som kan sluta i tragedi med mycket mer omfattande bränder än de vi ser nu – om vi inte omedelbart sätter stopp för det här, säger Azevdeo till O Globo.