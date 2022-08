MORGONENS NYHETER: Salman Rushdie har vaknat: ”Pratar och skämtar” • Attack mot buss i Jerusalem • Nytt ljusfenomen i natt: ”Riktigt läskigt”

Salman Rushdie har vaknat: ”Pratar och skämtar”

Under natten mot söndagen rapporterade AP att författaren Salman Rushdie vaknat och inte längre är i behov av någon respirator.

Författaren attackerades på en scen i Chautauqua, nordväst om New York, under fredagen och knivhöggs bland annat i halsen, magen och bröstet.

Författarkollegan Aatish Taseer upper på Twitter att Rushdie ”pratar och skämtar.”

Den misstänkte gärningsmannen, 24-årige Hadi Matar, åtalades under lördagen för försök till mord och misshandel efter attacken. Han får inte släppas mot borgen, då det finns risk för att han ska fly landet, skriver CNN.

Attack mot buss i Jerusalem – åtta skadade

Skjutningen inträffade vid Gamla staden i Jerusalem tidigt på söndagen. Åtta personer har skadats, bland dem en gravid kvinna, skriver Jerusalem Post.

Den buss som attackerades hade precis hämtat upp personer vid Västra muren och var på väg in mot staden. En 35-årig gravid kvinna ska ha träffats av ett skott i magen och barnet fick förlösas akut, skriver The Times of Israel.

En person är gripen misstänkt för attacken, rapporterar AFP.

Nytt ljusfenomen i natt: ”Riktigt läskigt”

Strax efter klockan 01 hörde flera läsare av sig till Expressen och berättade om ett ljusfenomen som syntes från Stockholm.

Fenomenet beskrivs som ett pärlband av prickar av stjärnhimlen i nordlig riktning.

Läsaren Christer Hjalmarsson i Grödinge, i trakterna kring Stockholmsförorten Tumba, berättar att han satt ute och kollade på stjärnhimlen när han såg prickarna sakta glida över himlen. Han uppger att de var gröna och 10-15 stycken till antalet.

Rymdstyrelsen har i samband med tidigare observationer konstaterat att det är Elon Musks projekt Starlink som ligger bakom ljusfenomenet.