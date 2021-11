MORGONENS NYHETER: Sågningarna och hyllningarna efter Abbas nya album • Skottlossning mot lägenhet i Malmö • Gen kopplas till svårare covid

Blandade betyg för Abba

Under natten släpptes Abbas fullängdare ”Voyage”. Och den får ett blandat bemötande. Jude Rogers, popkritiker på The Guardian, ger albumet två av fem stjärnor. I-News recensent Kate Solomon är heller inte såld.

”Don't go wasting your emotions” på skivan, uppmanar hon sina läsare, med en referens till låten ”Lay all your love on me”.

Men The Independent, Rolling Stone och The Mirror ger skivan höga betyg. ”Ett fantastiskt, familjevänligt smörgåsbord som levererar alla klassiska Abba-smaker”, skriver The Indpendents Helen Brown.

Skottlossning i Malmö

Polisen fick samtal om en skottlossning mot en bostadsfastighet i stadsdelen Nydala i Malmö strax före klockan 04 natten mot fredag.

Där hittade de skador på ett fönster till en fastighet. Ingen person är skadad och ingen är gripen i ärendet.

– Det har befunnit sig människor i lägenheten men ingen är skadad, säger Magnus Lefèfvre, presstalesperson för polisen i region Syd.

Gen kopplas till svårare covid

En särskild gen kan avgöra om du löper större risk att bli svårt sjuk i covid. Det visar en studie från Oxfords universitet i Storbritannien.

Personer som har genen, vilken döpts till LZTFL1, har ofta en svagare, skyddande hinna på cellerna i lungorna – vilket gör dem mer känsliga för viruset.

Enligt studien finns den hos 60 procent hos människor med sydasiatisk bakgrund och hos 15 procent av personer med europeisk bakgrund. Men bara två procent av personer med afrikansk-karibisk bakgrund har den, och 1,8 procent av ostasiater.