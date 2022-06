Ryssland upprepar misstag i Donbass

De ryska trupperna når vissa framgångar i sina försök att ockupera hela Donbass. Under tisdagen uppgav Luhansks guvernör Serhij Hajdaj att halva Sievjerodonetsk, regionens centralort sedan den ryska invasionen 2014, intagits av ryska styrkor.

Men att framfarten går så trögt tär på truppernas ork och moral, säger en källa vid Pentagon och hävdar att den ryska arméns styrka sjunkit med omkring 20 procent sedan krigets början.

Evelyn Farkas, som ansvarade för bland annat Ukraina och Ryssland vid Pentagon under Obama, säger att Putin själv fortfarande är för inblandad i beslutsfattandet.

– Vi fortsätter få rapporter om att Putin blir mer och mer inblandad. Vi vet att det är ett recept på katastrof när en president lägger sig i för många operativa militära beslut, säger hon.

Experten om flygkaoset: Blir värre i sommar

Flera europeiska flygplatser, särskilt de större, tror att personalbristen kommer att medföra problem för resenärerna i sommar.

Hans Jørgen Elnæs, flyganalytiker på konsultföretaget Winair, pekar ut Schiphol i Amsterdam, Heathrow i London, Arlanda i Stockholm, Manchester och Dublin som Europas kövärstingar just nu.

Han tror att kökaoset beror på att trafiken ökat som snabbast på dessa flygplatser efter att pandemirestriktionerna hävdes.

– Problemet är att man inför sommaren väntar en betydlig ökning. Vi kommer att komma tillbaka till 2019 års nivå inom Europa, så i juli blir det en stor ökning på alla flygplatser, säger Hans Jørgen Elnæs till TT.

Drottning Elizabeth i flygdrama

Drottning Elizabeth flög hem från Balmoral i Skottland till London på tisdagen, när hon hamnade i ett flygdrama. Vid avgång från Aberdeen regnade det ordentligt, men ett ruskigt oväder slog till, med hagel och blixtar, samtidigt som hennes privatplan med plats för 13 personer skulle landa på RAF Northolt, nordväst om London.

Piloten tvingades avbryta landningen när ovädret visade sig för kraftigt. Drottningen cirkulerade sedan över London i 15 minuter innan piloten ansåg att ovädret lugnat ner sig så pass att det gick att landa.

Hovet bekräftar det inträffade och säger att det inte fanns någon fara för drottningen.

– Under sådana omständigheter tar man inga risker. Det var rätt att avbryta landningen under blixtnedslagen, säger en källa till The Sun.