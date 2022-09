MORGONENS NYHETER: Polisen: ”anförare” ledde upplopp i Husby • Två gripna för mordförsök efter biljakt • ISW: Rysk offensiv ”meningslös”

Polisjakt i Falköping – patrull avlossade skott

Under söndagsmorgonen greps två män misstänkta för försök till mord efter en biljakt i Falköping.

Jakten inleddes tidigt under morgontimmarna efter att en bilist på riksväg 47 inte stannat på en polismans tecken. Den körde först i riktning mot Trollhättan innan den vände tillbaka – och i samband med det rammade polisbilen.

Vansinnesfärden fortsatte – trots att polis lagt ut spikmatta som föraren körde över – fram till dess att fordonet krockade med ytterligare en polisbil. I samband med det avlossade patrull eld mot bilen.

Föraren, en man i 50-årsåldern, och passageraren, en man i 30-årsåldern misstänks nu för försök till mord och vårdslöshet i trafik.

Bilen har tagits i beslag för en teknisk undersökning.

ISW: ”Meningslösa” ryska attacker i öst

Washington-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War har publicerat en ny daglig rapport om den ryska invasionen av Ukraina.

Enligt deras analys fortsätter ryska styrkor att genomföra ”meningslösa offensiva operationer” runt Donetsk City och Bachmut i Donbass i stället för att fokusera på att försvara sig mot de lyckade ukrainska motoffensiverna.

”Ryssarna kan inte hoppas på att göra framsteg runt Bachmut eller Donetsk City i tillräckligt stor skala för att avleda ukrainska motoffensiver”.

Den ryska offensiva operationen beskrivs i ordalag som ”robotaktig”, och alltmer bortkopplad från den faktiska verkligheten inne i Ukraina, skriver ISW.

LÄS MER: Senaste nytt om invasionen av Ukraina

Upplopp på eritreansk fest i Husby – över 100 omhändertagna

Sex personer har gripits och ytterligare 105 har omhändertagits efter lördagens oroligheter i Husby.

Polisen uppger att det handlar om åsiktsskillnader mellan två grupperingar.

Enligt Rinkeby–Kistas stadsdelsnämndsordförande Ole Jörgen Persson (M) hade anhängare till den eritreanska regimen hyrt en festlokal i Folkets Husby, vilket ledde till bråk med regimkritiker.



På söndagsmorgonen hade fem personer gripits.

– De är misstänkta för upplopp. 2-3 anförare, alltså som ledde upploppet, säger Petter Norberg, RLC-befäl polisen region Stockholm.