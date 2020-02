Under fredagen bekräftades det första coronafallet i Sverige, efter att en kvinna insjuknat i Jönköping.

259 personer har dött av coronaviruset

Det lunginflammationsliknande coronaviruset fortsätter att skörda liv. Bara under fredagen dog 46 personer av viruset, varav 45 var hemmahörandes i den mest drabbade provinsen i Kina, Hubei.

Sammanlagt har nu 259 personer dött av det fruktade viruset. Därtill har 11 943 personer bekräftats vara smittade, rapporterar South China Morning Post.

Sent under fredagskvällen rapporterade spanska medier om det första bekräftade coronafallet i turistparadiset Kanarieöarna. Det handlar om en tysk person som bekräftades ha drabbats under sin vistelse på ön La Gomera, rapporterar El Pais.

En skadad efter villabrand: ”Inte kunnat höras”

Polisen utreder en misstänkt mordbrand efter att det börjat brinna i en bostad.

En man lyckades ta sig ut – men har inte kunnats förhöra på grund av sina skador.

– Det finns ingen självklar brandorsak, säger Daniel Wikdahl, presstalesperson vid polisen i Gävleborg.

Det var vid 03.27 som SOS larmades om en pågående villabrand utanför Gävle. Polis, räddningstjänst och ambulans larmades till platsen.

En man i 40-årsåldern befann sig i bostaden.

– Den här mannen har varit ensam i huset och vaknade av branden, tagit sig ut och sprungit in till en granne, som ringt 112 därifrån, säger Daniel Wikdahl.

Pojke livshotande skadad efter olycka med A-traktor

Det var strax efter midnatt som polisen larmades om en olycka på väg 843 i Norrköpings kommun.

Då hade en A-traktor kört in i ett träd och voltat till följd av det. Enligt Norrköpings Tidningar befann sig tre personer i fordonet vid olyckstillfället.

– Två fördes till sjukhus, en lindrigt skadad och en svårare, säger Marianna Persson, vakthavande befäl vid polisen.

Båda fördes med ambulans till sjukhus, där de under natten vårdats för sina skador. Tillståndet för den ena av pojkarna är kritiskt, enligt Region Östergötland. Han är livshotande skadad och opererades akut för sina skador.