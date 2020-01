MORGONENS NYHETER: Oväder drar in över Sverige • Ikea återkallar mugg – kan ge fosterskador • Man skjuten i Skogås – en person gripen för mordförsök

Ovädret med vindar över 20 meter per sekund drog i natt in över den svenska Västkusten. Ett stort antal tåg ställs in till följd av ovädret.

■■■

Ikea återkallar en mugg med namnet ”Troligtvis” med omedelbar verkan.

■■■

En man skottskadades allvarligt i Skogås, söder om Stockholm, på tisdagskvällen. En person har gripits misstänkt för försök till mord.

■■■

Expressen ger dig morgonens nyheter.