Rockstjärnan Ric Ocasek, sångare i New Wave-bandet The Cars, har hittats död i sin lägenhet i New York, rapporterar Rolling Stone. Han blev 75 år.

■■■

Branden i Göteborg brinner fortfarande – och har gjort det hela natten.

Byggnaden har kollapsat och polisen utreder nu uppgifter om att två tolvåriga pojkar kan ha orsakat branden.

■■■

Donald Trump trappar upp retoriken efter attackerna mot saudiska oljeanläggningar. ”Vi är laddade och klara i avvaktan på verifiering”, skriver presidenten på Twitter.

■■■

