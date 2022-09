MORGONENS NYHETER: Nu startar talmansrundorna – då kan vi ha en ny regering • Rapport: ”Förkrossande” förluster för Ryssland • Flera skott avlossade mot bostad i Norrköping

Nu startar talmansrundorna – då kan vi ha en regering

I dag startar samtalen som ska leda Sverige till en ny regering. Magdalena Andersson har avgått och talmannen Andreas Norlén ska prata med riksdagens partiledare under måndagen.

Det mest troliga är att Moderaternas Ulf Kristersson kommer att få försöka bilda regering – men mycket är fortfarande oklart.

Rapport: ”Förkrossande” förluster för Ryssland

Ukrainas motoffensiv i de östra delarna av landet fortsätter med goda resultat. I Charkivregionen har trupperna tryckt tillbaka den ryska armén långt och ukrainarna närmar sig Luhanskregionen som Ryssland har hävdat full kontroll över.

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) bedömer att ryska styrkor lidit förkrossande förluster under den ukrainska motoffensiven. Flera ryska bepansrade enheter har sannolikt slagits ut i striderna.

Flera skott avlossade mot bostad i Norrköping

Flera skott avlossades i natt mot en bostad i stadsdelen Hageby i Norrköping, en stor polisinsats inleddes.

– Det är en bekräftad skjutning mot en lägenhet. Det finns skador på platsen som gör att vi med säkerhet kan säga det, fast lyckligtvis har ingen skadats, säger Erik Creutz, vakthavande befäl hos polisen, till NT.

Polisen rubricerar händelsen som grovt olaga hot och grovt vapenbrott.

