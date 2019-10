Räddningstjänsten ryckte ut till Tärnögatan under morgonen. Foto: MIKAEL NILSSON

Misstänkt bomb på bilfirma i Malmö

Under morgonen har polis och räddningstjänst har kallats till Östra hamnen i Malmö på grund av en brand i en bilfirma.

Men släckningsarbetet har avbrutits – i stället har nästan ett helt kvarter spärrats av.

Enligt uppgifter till Kvällsposten misstänker man att det kan finnas bomb inne i bilfirman.

Bernie Sanders. Foto: EDWARD M. PIORODA / CNN - NY TIMES / POLARIS POLARIS IMAGES

Bernie Sanders drömbesked efter debatten

Donald Trump måste ställas inför riksrätt. Om Trump vinner valet överlever inte Nato. Att lämna Syrien är det skamligaste en president i modern tid har gjort.

Demokraternas kandidater gav sig på presidenten ordentligt i debatten under natten mot onsdag.

Och när kamerorna hade släckts hade toppdemokraten Alexandria Ocasio-Cortez beslutat vem hon ska stödja, enligt uppgifter till CNN. Samma gäller för demokraterna Ilhan Omar och Rashida Tlaib.

De tre kongressledamöterna har på kort tid blivit några av Trumps mest högljudda kritiker från det demokratiska partiet. Och alla tre blev historiska när de valdes in som ledamöter i representanthuset senaste valet: Omar och Tlaib är de första två muslimska kvinnorna som valts in i kongressen och Ocasio-Cortez blev den yngsta kvinnan någonsin i församlingen när samtidigt valdes in.

Den progressiva Alexandria Ocasio-Cortez har efter detta snabbt blivit en av demokraternas mest kända politiker och har samlat ihop en lojal följarskara i sociala medier av flera miljoner människor.

Max Serwin med sin hund Alice ombord på det privata flygplanet.

Falcon-mannen Max Serwin åtalas i dag

I dag på förmiddagen åtalar kammaråklagare Jerker Asplund affärsmannen Max Serwin, utpekad som en av de ledande personerna bakom Falcon Funds och förspelet när 22 000 pensionssparare fick sina PPM–pengar flyttade till Falcon Fonds fonder utan att spararna anade vad som pågick.

På några dygn flyttades drygt 2,4 miljarder kronor. Inget varningssystem slog larm i tid.

Max Serwin sitter häktad sedan i mars, misstänkt för grov trolöshet mot huvudman i Stockholm, grovt bedrägeri i Stockholm 2012-2013, och grovt mutbrott 2012-2013 i Stockholm.

Pensionskuppen i Falcon Funds beskrivs som det största ekobrottet i svensk historia. Av de 2,4 miljarderna är knappt 800 miljoner fortfarande borta.