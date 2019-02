En man är gripen efter bråket på restaurangen. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Man knivhuggen i huvudet

En man har blivit knivhuggen i huvudet under ett bråk på en restaurang i Kristianstad, enligt polisens hemsida.

Mannen fördes till sjukhus med ambulans. Hans skador bedöms inte vara livshotande, skriver polisen.

– Han hade skador i huvudet, men inga livshotande skador. Han är talbar och vaken, säger Magnus Lefévre.

En man är gripen.

Linda-Marie Westergren och Moa Ahlsén är två av de som drabbats. Resenären Lena Ericson Höijer.

Ilska mot SL – efter veckans kaos i trafiken

Det har varit en jobbig vecka i Stockholms kollektivtrafik.

Snö, is, signalfel och växelfel har lett till stora problem – och många resenärer har tröttnat på SL.

– Jag känner mig jättearg på SL. Det är verkligen jätteviktigt i en storstad att kollektivtrafiken fungerar, säger Lena Ericson Höijer, 62.

– Det är skitdålig information överlag, säger Moa Ahlsén, 30.

Johan Nordenblank, presstalesperson på SL, säger att de har full förståelse för att resenärer blir arga efter den gångna veckan.

– Vi har en pågående dialog med Trafikverket och kommuner och vi hoppas att vi inte ska behöva hamna i sådana här situationer igen. Det är helt rimligt att anse att man ska kunna hantera sådant här utan att få så stora problem, säger Johan Nordenblank.

Ivanka Trump och Jared Kushner. Foto: EVAN VUCCI / AP TT NYHETSBYRÅN

Jared Kushner och Ivanka Trumps oro

En ny skandalbok väcker oro hos Jared Kushner och Ivanka Trump – innan den publiceras.

Enligt New York Post har Vita huset-paret gått ut via en talesperson och sågat den kommande boken ”Kushner, Inc: Greed, Ambition, Corruption” av Vicky Ward:

– Varenda sak som Ms. Ward nämnde under vad hon kallar sin ”faktagranskning” är helt falsk, säger en talesperson för Jared Kushners advokat till New York Post.

Jared Kushners pappa Charles Kushner är en skandalomsusad företagsledare inom byggbranschen som suttit i fängelse – det är bland annat hans förflutna som Vicky Ward väntas ta upp i sin bok.

