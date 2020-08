MORGONENS NYHETER: Man hittad död – försvann under bad • Ingen virusspridning i Nya Zeeland på 100 dagar • 700 skadade efter demonstrationen i Beirut

Man hittad död – försvann under bad

En man i 30-årsåldern gick i vattnet för att bada utanför Piteå i går kväll och försvann. Mannen vän larmade SOS och en stor sökning inleddes med helikopter, båt och personer som gick längs med kanterna, skriver TT.

Allt eftersom det har mörknade under kvällen försvårades arbetet och helikoptern avbröt sökandet under natten.

Under söndagsmorgonen hittades mannen död. Anhöriga är underrättade.

Ingen virusspridning på 100 dagar i Nya Zeeland

Nya Zeeland har stuckit ut för sitt framgångsrika sätt att hantera coronaviruset. En förklaring på framgången sägs vara att landet gynnas av att vara en ö som inte har lika många utrikesflighter.

Landet fick även sitt första fall senare än många andra, den 28 februari.

Sedan dess har strategin varit att eliminera viruset helt och hållet. Något som verkar fungera. Nu har landet gått 100 dagar utan någon spridning, rapporterar Radio New Zealand.

700 personer har skadats i Beirut

Demonstrationen på Beiruts gator pågick under lördagsnatten. Kaotiska scener radade upp sig. Under kvällen eskalerade protesterna och bilder visade under lördagen hur det brann på gatorna.

Demonstranterna kastade Molotovcocktails mot militären och polisen, som svarade med tårgas och vattenkanoner.

På söndagsmorgonen rapporterade AFP att över 700 demonstranter skadades under protesterna.