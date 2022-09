Man gripen för våldtäkt på nattklubb

En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för våldtäkt inne på en nattklubb i centrala Stockholm.

Detta efter att brottsoffret, en kvinna i 20-årsåldern, tog kontakt med ordningsvakter och berättade att hon hade blivit utsatt för en våldtäkt. Ordningsvakterna tillkallade då polis som såg till att kvinnan fördes till sjukhus och att mannen kunde gripas på plats.

– Mannen har förts till polisstationen för att förhöras och sedan är det åklagaren som ska ta beslut om han ska hållas frihetsberövad, säger Towe Hägg, presstalesperson i region Stockholm.

Övriga detaljer vill polisen inte gå in på i nuläget.

Meghan: ”Ofattbart att jag inte får betalt”

Meghan och Harry gjorde sin första gemensamma resa som representanter för brittiska kungahuset 2018 – till Australien, Fiji, Tonga och Nya Zeeland.

Men Meghan var omedelbart skeptisk vad gäller de kungliga plikterna.

Times har i veckan publicerat utdrag ur nya boken ”Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” skriven av hovexperten Valentine Low. Där tas bland annat Meghans reaktion på de kungliga plikterna upp.

– Jag tycker att det är helt ofattbart att jag inte får betalt för det här, sade Meghan den nya boken.

Desperata vädjan: Göm dig efter bästa förmåga

På onsdagsmorgonen beordrade den ryske presidenten Vladimir Putin en ”partiell mobilisering” – att de som i dag är reservister kallas in till armén.

Bara några dagar senare inledde Ryssland även flera så kallade folkomröstningar i syftade att annektera fyra ockuperade regioner i Ukraina. Något som fördöms av Ukraina och EU.

Nu vädjar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj till människor i de ukrainska regionerna som ockuperats av Ryssland, att motstå den mobiliseringen.

– Göm dig från rysk mobilisering på alla sätt du kan. Undvik order. Försök att flytta till det fria Ukrainas territorium, säger han i ett tal till nationen och uppmanar de som hamnar i de ryska väpnade styrkorna att ”sabotera” och ”ingripa”.

