MORGONENS NYHETER: M-ledningen vill ändra alkohollagen • SMHI varnar för kraftigt snöfall • Beskedet till mannen i Lycksele – 12 dagar före dådet

M-ledningen vill ändra alkohollagen

Bland annat vill man att kravet om att restauranger måste erbjuda mat för att få sälja alkohol tas bort. Man vill även att den som köper hämtmat ska kunna köpa med sig alkohol till maten.

– De här förändringarna, som nu föreslås, gör att det kommer att bli enklare att beställa hem, och faktiskt få hela upplevelsen med sig, även en flaska vin. På samma sätt att en frisör som skall göra en bröllopsuppsättning får sälja ett glas bubbel till klippning och uppsättning, säger Oliver Rosengren, kommunalråd i Växjö.

Under pandemin har flera kommuner godkänt att restauranger levererar alkohol tillsammans med hämtmat.

Socialminister Lena Hallengren (S) försvarar de nuvarande reglerna. ”Alkohollagstiftningen utgår från att skydda folkhälsan. Ökar du tillgången till alkohol så kommer det leda till ökade skadeverkningar i form av missbruk och våld i hemmet”, skriver hon i ett mejl till Ekot.

Beskedet till mannen – 12 dagar före dådet

En 50-årig man är anhållen misstänkt för tre mordförsök i Lycksele kommun.

Han har enligt åklagaren en nära relation till de två små barn och den kvinna i 75-årsåldern som vårdas på sjukhus efter händelsen.

Den nu anhållne mannen har inte tidigare dömts för något brott. I början av året fick han däremot sitt tillstånd att ha jaktvapen indraget, eftersom han inte bedömdes lämplig av polisen.

Bakgrunden var att han två gånger behövt vårdas på en sluten psykiatrisk avdelning, senast i fjol. Polisen ansåg att det handlade om en bestående eller återkommande psykisk ohälsa och hade tagit hand om hans vapen. Han hade också, enligt polisen, haft vapen och ammunition i ett olåst garage vilket inte är tillåtet.

Mannen överklagade beslutet men förvaltningsrätten gick dock på polisens linje och 50-åringen fick inte tillbaka sina vapen. Tolv dagar efter beskedet anhölls han för tre mordförsök.

SMHI varnar för kraftigt snöfall

Flera klass 1-varningar har utfärdats av SMHI i stora delar av landet.

Flera centimeter snö är att vänta redan i eftermiddag.

SMHI varnar bland annat för kraftigt snöfall, plötslig ishalka, mycket hårda vindar och höga flöden.

Berörda län är Norrbotten, Västerbotten, Dalarna, Västernorrland och Jämtland.

– Det är ett lågtryck ute på atlanten som kommit in över Norge under natten och rör sig vidare österut, säger Per Holmberg, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

I Norrbotten väntas det falla mellan 20-30 centimeter nysnö mellan tisdagen och onsdagen.

– Man kommer få rätt så stora snömängder där, säger Per Holmberg.

I södra och mellersta norrland kommer snöfallet övergå till regn i veckan. Men i de nordligaste delarna av Sverige kommer snön fortsätta att falla.

– Det blir en bra start på snösäsongen i norra Norrland, säger han.

På med vinterdäcken – risk för ishalka