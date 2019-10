Misstänkt mord i Göteborg

En man är gripen, misstänkt för att ha dödat en kvinna i Göteborg.

Larmet kom strax efter midnatt – men polisen är förtegen.

– Förundersökningen är i ett tidigt skede, säger vakthavande befäl Martin Hallberg.

Polisen har arbetat med ärendet under natten, men är förtegen om fallet. Anhöriga till kvinnan är ännu inte underrättade.

– Vi har en rubricering om misstänkt mord alternativt dråp, säger Martin Hallberg vid polisen.

Flera bilar i krock på E6: ”Snorhalt”

Under den tidiga onsdagsmorgonen har flera olyckor inträffat i Västsverige.

På Orust har en bil voltat.

– Det sägs vara snorhalt på platsen, säger Peter Adlersson, presstalesperson vid polisen i region Väst.

På E6 vid Frillesås har ett antal bilar varit inblandade i en olycka.

Analyser från Göteborgsbaserade företaget Klimator visade redan på tisdagskvällen att det fanns risk att det blir halt på flera platser under onsdagsmorgonen.

Protesterna i Chile fortsätter

Chiles president Piñera bytte ut åtta ministrar och utlovade sociala och ekonomiska reformer som skulle innebära bättre levnadsvillkor för landets invånare.

Det hade ingen som helst effekt.

Tusentals protesterande personer fortsätter fylla gatorna i Chiles huvudstad Santiago rapporterar Reuters.

Minst 19 personer har dött enligt Vox och 7 000 har gripits under protesterna som nu har pågått i två veckor.

Polisen svarar med tårgas och batongslag enligt Al-Jazeera.

Protesterna i Chile har hållit på i två veckor. Foto: RODRIGO ABD / AP TT NYHETSBYRÅN

Klart i natt: Det blir en ny Game of Thrones-serie

Game of Thrones-fansen kastades mellan hopp och förtvivlan under natten.

Först kom beskedet att den planerade tv-serien med Naomi Watts inte blir av.

Bara timmar senare meddelades att en helt annan Game of Thrones-serie, som ska heta ”House of the Dragon”, har fått grönt ljus enligt Variety.

Den tio avsnitt långa serien ska enligt Deadline vara baserad på Game of Thrones-skaparen George R.R. Martins bok ”Eld & Blod: Historien om huset Targaryen” som berättar mer om klanen Targaryens historia.

Klart i natt: Det blir en ny Game of Thrones-serie