MORGONENS NYHETER: Tre nyheter i korthet

Kim syster svarar Biden – med hot

USA:s president Joe Biden hår inte fått svar på vädjan om försoning från Nordkoreas ledare Kim Jong-Un sedan han tillträdde som president.

Nu uttalar sig diktatorns syster Kim Jong-Un – men med hot. Anledningen är den pågående militärövning som USA genomför tillsammans med Sydkorea.

– Militärövningar och fientlighet kan aldrig kombineras med kommunikation och samarbete, säger Kim Yo-Jong enligt Reuters.

– Vill ni kunna sova i lugn och ro de närmaste fyra åren så är det bäst att ni inte provocerar oss det första ni gör

Tina tar farväl till fansen i ny dokumentär

Den amerikanska artisten Tina Turner, känd för 80-tals hits som ”Whats Love Got to Do with It” och ”The Best” har de senaste åren levt med svåra hälsoproblem. Så pass att den 81-åriga amerikanskan tvingats sluta turnera och känt att hon velat avsluta sitt liv på egen hand.

Det avslöjar hon i en ny dokumentär där hon också passar på att säga farväl till sina fans.

– Hon sade ”jag reser till USA för att ta farväl av mina fans och sedan lägger jag ner”, säger hennes make Erwin Bach i dokumentären.

Vissa regioner snabbare på vaccinering

Vaccineringen inom hemtjänsten går fortare i Halland, Värmland och Gotland. Där två tredje delar av personalen fått en andra vaccinspruta. I jämförelse med Stockholm har bara en av 30 personer bland hemtjänstpersonalen blivit full vaccinerade.

– Vi har haft en väldigt god samverkan mellan regionen och länets kommuner, säger Region Värmlands vaccinationssamordnare Anders Nordmark.

Det råder stora skillnader mellan regionerna hur lång man har kommit vaccineringsprocessen. Gotland ligger först och 7,61 procent av befolkningen har fått två doser. I Värmland är motsvarande siffra 5,56.

Vaccinsamordnaren i Värmland menar på framgången i hans region beror på god samverkan mellan regionen och kommunerna.

– Vi har regelbundna möten mellan den högre tjänstemannaledningen i regionen och i kommunerna. Så vi har möjlighet att kommunicera den strategiska inriktningen på ett bra sätt, säger han.

