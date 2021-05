Israelisk offensiv mot Gaza

Sent på torsdagskvällen meddelade den israeliska militären på Twitter att de satt in luft- och marktrupper vid Gazaremsan. Länge var det oklart om israeliska trupper gått in i Gaza men sedan kom förtydligandet att så inte var fallet.

Än så länge finns det heller inga bekräftade rapporter om annat än artilleri och stridsvagnar som beskjuter Gaza över gränsen, samtidigt som flyg angriper mål i området. Invånare i Gaza beskriver nattens attacker som de värsta under de fyra nätter bombningarna har pågått.

Upptrappningen kommer efter en dag fylld av våldsamheter: Hamas har avfyrat hundratals raketer mot israeliska storstaden Tel Aviv och ännu fler mot södra delarna av landet. Under natten rapporteras att flyglarmet ljuder över flera orter i södra Israel, som Ashkelon och Be'er Sheva. Minst en person uppges svårt skadad av en av Hamas raketer som slog ner i Ashkelon.

Enligt myndigheterna i Gaza har över 100 palestinier, däribland 28 barn, dödats i de israeliska flygräderna. Samtidigt har sju israeler mist livet i Hamas raketattacker.

Arne Lapidus rapporterar från Tel Aviv

S-politiker vill helst samarbeta med C

SVT Nyheter har skickat ut en enkätundersökning till Sveriges ledande S-kommunpolitiker.

Drygt hälften har svarat och av dem är det över 90 procent som vill fortsätta budgetsamarbetet med Centerpartiet. Vilket är fler än de som vill ha ett budgetsamarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

C var även populärare än MP och V när det kommer till en eventuell regeringskoalition.

– Jag vet att många har haft svårigheter med Miljöpartiet och man har tyckt lite olika i olika frågor, så kanske tycker man att det är enklare med Centerpartiet, säger Sara Axelsson Gustafsson, S-politiker i Arboga arbetarekommun, till SVT.

I veckan publicerade SVT en annan del av sin enkätundersökning där som visade att en majoritet av Sveriges lokala S-politiker vill se flera skattehöjningar.

Bland de svarande finns en förhoppning om att Centerpartiet, som ställer sig emot skattehöjningar, ska ge med sig i frågan.

– Att tro att man ska kunna genomföra några stora skattehöjningar med Centerpartiet, det kommer inte att hända. Det stämmer inte med vad vi vill åstadkomma och det är inte bra för Sverige, säger Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson till SVT.

Färre vaccinerade i utsatta områden – drabbas dubbelt

Andelen som vaccinerar sig är färre i utsatta områden jämfört med andra områden.

Problemet finns framför allt i de tre storstadsregionerna, men kanske främst i Stockholm där skillnaderna är som allra tydligast.

För medan andelen 65 år eller äldre som blivit vaccinerade mot covid-19 ligger mellan 85 och 90 procent i många stadsdelar i Stockholm, är motsvarande andel bara 71 procent i Rinkeby-Kista. Spånga-Tensta, Skärholmen och Botkyrka kommun ligger också lågt i jämförelse.

– Det här är vardagsmat för oss. Vi jobbar med de här skillnaderna hela tiden och gör riktade insatser för vissa områden, säger Karolina Lindström, barnhälsovårdsöverläkare i Region Stockholm, till TT.