Premiärminister Boris Johnson. Foto: UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT / / EPA TT NYHETSBYRÅN

Klart: Inget nyval i Storbritannien

Efter nattens omröstning kring nyval har Boris Johnson beslutat att hålla parlamentet stängt fram till den 14 oktober – bara två veckor innan Storbritannien beräknas gå ur EU.

Men ett sista beslut hann man med innan arbetsdagen var slut. Natten mot tisdagen, svensk tid, röstade det brittiska parlamentet återigen om nyval. Men, för en andra gång blev Boris Johnson nedröstad av oppositionen och ett nyval är i nuläget inte aktuellt.

Parlamentets upplösning betyder att man får bråttom med att få fram det avtal som, i och med den lag som trädde i kraft under måndagen, måste finnas på plats innan brexit.

Louise Erixson (SD). Foto: ALEX LJUNGDAHL

SD-toppen utmanar lagen – vägrar ta emot flyktingar

På måndagskvällen fattade kommunfullmäktige i Sölvesborg ett beslut som är tänkt att utmana bosättningslagen, rapporterar Ekot.

Bosättningslagen klubbades igenom 2016 och ger Migrationsverket möjlighet att utplacera flyktingar var som helst i landet:

”En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen”, står det om lagen i regeringskansliets rättsdatabas.

I spetsen står kommunalrådet Louise Erixon (SD), som nu vill pröva om Sölvesborgs rätt till självbestämmande kan trumfa bosättningslagen.

– Vi vill inte låsa fast oss i kostnader, vi kommer aldrig vinna på det. Vi vill inte ha de utanförskapsområden som har växt fram i andra kommuner. Vi vill agera innan det är för sent, säger Louise Erixon till Ekot.

Greta Thunberg skrattar åt näthatarna. Foto: EUROPA NEWSWIRE/SHUTTERSTOCK / EUROPA NEWSWIRE/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

Greta Thunberg talade i natt: ”Det var hemskt”

Greta Thunberg befann sig mitt ute på Atlanten när nyheten om skogsbränderna i Amazonas nådde henne. En man i besättningen kallade till sig den lilla segelbåtens besättning och berättade om förödelsen.

– Hans fru hade ringt honom och han sa att det var allvarligt. Det var så chockerande. Det var hemskt att befinna sig ute på havet och inte kunna göra någonting. Jag kunde bara sitta där, säger under nyhetsbyrån The Intercepts klimatevent i New York.

I intervjun med Naomi Klein får Greta Thunberg även frågan om hur hon hanterar det hat som riktas mot henne – och som stundvis kommit från högt uppsatta politiker.

– Om jag ska vara ärlig så tycker jag att det är roligt. Jag vet inte hur många skrattattacker jag haft till olika memes på Twitter. Jag brukar också ha en tävling med mig själv där jag försöker hitta den mest absurda konspirationsteorin, säger Greta Thunberg och fortsätter:

– De går efter min personlighet, mitt utseende och hur jag beter mig. Det visar bara att jag har vunnit – de har inget annat att attackera. De kan inte argumentera mot mig eftersom det inte går att argumentera mot forskning.