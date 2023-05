Morgonens nyheter i korthet torsdagen den 18 maj

En ihjälskjuten i Rågsved

En ung man har skjutits till döds och två män skadats i en skottlossning vid en grill i Rågsved i södra Stockholm sent under onsdagskvällen. Flera personer stormade in på serveringen – och öppnade eld, rapporterar Aftonbladet.

Tre män i 20-årsåldern hittades skottskadade både inne på och utanför grillrestaurangen. Senare meddelade polis att en av männen avlidit av sina skador. De andra två har allvarliga men stabila respektive lindriga skador.

Fem män har gripits misstänkta för mord och mordförsök.

Det finns sannolikt kopplingar till den senaste tidens våldsvåg i Stockholm.

Nya attacker i Kiev

Under natten mot torsdag har människor i Ukrainas huvudstad Kiev uppmanats att hålla sig i skyddsrum efter nya attacker.

Minst fem höga explosioner har hörts och bråte uppges falla från luften, möjligtvis från nedskjutna projektiler.

Det finns inga uppgifter om eventuella döda och skadade.

I länet Vinnytsia, syväst om Kiev, rapporteras om attacker med kryssningsrobotar, medan smällar också ska ha hörts i grannlänet Chmelnytskyj, enligt lokala medier.

Harry och Meghans ord sågas

Prins Harry och Meghan hävdade att de jagats av paparazzi i New York två timmars tid under tisdagen när de färdades i en bil.

Prins Harry sade angående incidenten att han ”aldrig tidigare kommit så nära” att förstå vad som hände när hans mamma Diana dog, uppger en källa som står paret nära till Times.

Men enligt en högt uppsatt källa vid New York-polisen överdriver prinsparet.

– Vi hade bara en bil inblandad i det där. Och två timmar? Definitivt inte, säger källan till New York Post.

Inte heller taxiföraren som körde paret kallar det en biljakt.

– Jag skulle inte kalla det en jakt, jag kände mig aldrig i fara. Det var inte som en biljakt i en film, säger föraren Sukhcharn Singh till Washington Post.

