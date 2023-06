Morgonens nyheter i korthet tisdagen 13 juni

Allmänheten varnas efter industribrand

Ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, har utfärdats för Skelleftehamn i Skellefteå kommun där en stor brand rasar i en industribyggnad – med kraftig rökutveckling som följd.

Alla i området uppmanas gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventilation.

Det var strax före klockan 02.30 natten mot tisdag som larmet kom in. En eld hade brutit ut i elektrolysverket, Rönnskärsverken – och den spreds snabbt.

Räddningstjänsten är på plats med drygt 20 enheter, skriver Norran.

”Hair”-stjärnan död i

Skådespelaren Treat Williams har dött i en motorcykelolycka i Dorset, Vermont, rapporterar People.

Han är känd för sin medverkan i ”Örnen har landat”, ”Once upon a time in America”, ”Prince of the city” och i synnerhet musikalen ”Hair” från 1979 som blev hans stora genombrott.

Williams sista inlägg på sociala medier kom bara timmar före dödsolyckan.

”Klipper gräset i dag. Önskar jag kunde spara doften på flaska”, skrev Williams.

Treat Williams blev 71 år.

Denver NBA-mästare – efter 47 år

47 års väntan är över.

Denver Nuggets blev i natt NBA-mästare för första gången någonsin.

Anförda av serben Nikola Jokic, som två gånger korats till ligans bästa spelare, besegrade man Miami Heat på hemmaplan med 94–89 och vann därmed finalserien med 4–1.

– Det känns bra. Jobbet är gjort, nu kan vi åka hem, säger Jokic efter matchen.