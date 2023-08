Morgonens nyheter i korthet onsdagen den 9 augusti

Explosion vid flerfamiljshus i centrala Falkenberg

Under natten inträffade en explosion vid ett flerfamiljshus i centrala Falkenberg.

– Entrédörren och karm är förstörd, säger Martin Hallberg, vakthavande befäl vid polisen region Väst.

Inga personer skadades i smällen. Under natten har platsen spärrats av för en teknisk undersökning. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig ödeläggelse.

Så mycket höjs priserna på Systemet

I mars i år höjdes priserna på Systembolaget med 3 procent. Nu väntar ytterligare en höjning.

Från och med den 1 september är prisökning i genomsnitt 1,2 procent. En höjning som Systembolaget själva ser som lägre än förväntat.

– Sett till hur den svenska kronkursen har gått den här sommaren så hade jag nog trott att det skulle bli högre, säger Ulf Sjödin, sortimentansvarig på Systembolaget.

LÄS MER: Så mycket höjs priserna på Systemet

Kraftig brand i Bjuv – VMA utfärdat

En kraftig brand har inträffat i en industrilokal i Bjuv utanför Helsingborg.

Eftersom man befarar att det finns gasflaskor i byggnaden har insatsen avbrutits, på grund av explosionsrisken.

– Just nu är det en väldigt kraftfull brand, taket har rasat in, sa räddningstjänstens vakthavande befäl Jimmy Olsson under natten.

Under morgonen skickades ett viktigt meddelande till allmänheten ut. Alla som befinner sig inom 400 meter från Norra Storgatan i Bjuv uppmanas att stanna inte och stänga dörrar, fönster och ventilation.