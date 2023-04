Morgonens nyheter i korthet onsdagen den 26 april

Uppdrag granskning: 13 spioner på ryska ambassaden

13 tjänstemän på ryska ambassaden i Stockholm har i själva verket jobbat som spioner, rapporterar Uppdrag granskning, UG, med hänvisning av flera av varandra oberoende källor.

Från DN-skrapans tak har programmet tagit bilder för att kunna identifiera männen som i själva verket är anställda av ryska underrättelsetjänster.

– Det är en dum fråga, vi arbetar alla för utrikesdepartementet, säger en av de utpekade diplomaterna, Vladimir Lyapin, till UG.

Skott mot lägenhet i södra Stockholm

Under natten har flera skott avlossats in i en lägenhet i Sätra i södra Stockholm. Skotten – fler än fem enligt polisen – hade gått in genom ett fönster och in i flera rum i lägenheten.

– Det var en familj som låg och sov i lägenheten men ingen har skadats fysiskt, säger polisens presstalesperson Ola Österling till Expressen.

Till följd av detta är en förundersökning om mordförsök inledd och en person har gripits.

I dag kommer Riksbankens räntebesked

Hushållens köpkraft minskade med 190 miljarder förra året. I dag väntas Riksbanken höja styrräntan – och boräntorna lär följa efter.

Flera ekonomer tror på två dubbelhöjningar framåt. Först en i april – och ytterligare en i juni. Enligt Swedbanks prognos kommer har hushållens räntekostnader redan fördubblats – och kommer göra det ytterligare en gång under 2023.

Klockan 09.30 kommer räntebeskedet.