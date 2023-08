Morgonens nyheter i korthet onsdagen 30 augusti

Ryssland: Drönarattacker mot ryska regioner

Ryssland uppger att drönare har attackerat sex ryska regioner under natten mot onsdagen.

Bland annat ska fyra militära transportflygplan ha skadats vid flygplatsen i Pskov. Ryssland hävdar att det är Ukraina som ligger bakom attackerna.

Senare under morgonen drabbades Kiev av flera explosioner, uppger stadens borgmästare Vitalij Klitsjko, rapporterar Sky News.

Agnetha Fältskog släpper ny låt i veckan

Nu är det bekräftat: ABBA-ikonen Agnetha Fältskog, 73, släpper ny musik. Det skriver hon själv på Instagram.

Låten heter ”Where do we go from here?” och har premiär på brittiska radiokanalen BBC Radio 2 på torsdag.

73-åringen har tidigare släppt flera sololåtar som ”Wrap your arms around me” och ”I should've followed you home”. 2021 släppte ABBA Albumet ”Voyage”.

Grekiska bränderna största i EU någonsin

Hittills har 20 personer har dött till följd av bränderna i Grekland, som fortfarande är utom kontroll.

Skogsbränderna i Evros-regionen i nordöstra Grekland har härjat sedan den 19 augusti.

Enligt en talesperson för EU-kommissionen är bränderna de största som uppmätts sedan de började samla in data år 2000, skriver The Guardian.

Bränderna misstänks vara anlagda. Grekiska myndigheter har gripit ett dussintal personer misstänkta för mordbrand, enligt CNN.

