Morgonens nyheter i korthet fredagen den 22 september

Misstänkt skottlossning på pub i Sandviken

Polisen larmades till en adress i Sandviken vid 22.18 på torsdagskvällen med anledning av ett grovt brott.

– Jag kan i nuläget inte gå in på någon brottsrubricering, men det handlar om ett grovt brott, säger Tobias Ahlén-Svalbro, presstalesperson i polisregion Mitt.

Enligt P4 Gävleborg rör det sig om en misstänkt skottlossning på en pub.

Två personer är förda till sjukhus, uppger SOS Alarm. Sent in på natten ville polisen fortfarande inte gå in på skadeläge på personerna, eller om någon hade gripits.

Misstänkt farligt föremål vid villa i Södertälje

Strax innan 22.30 på torsdagskvällen larmades polis till Södertälje. Där hade boende hittat ett misstänkt farligt föremål utanför sin villa.

Nationella bombskyddet kallades till platsen och oskadliggjorde föremålet.

Polisen vill inte kommentera vad föremålet bestod av, men utreder händelsen som försök till allmänfarlig ödeläggelse.

Ingen har ännu gripits. Boende i villan har fått följa med på förhör.

– Vi måste prata mer med dem för att första varför föremålet är placerat hos dem, säger Daniel Wikdahl, presstalesperson vid polisen.

Bidens vapengåva till Zelenskyj

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besökte USA:s president Joe Biden i Vita huset på torsdagen.

Efter mötet meddelade Joe Biden att USA planerar ett nytt stödpaket till Ukraina – värt motsvarande 3,6 miljoner svenska kronor.

– I dag har jag godkänt nästa del av vår hjälp till Ukraina. Planen innehåller mer artilleri, mer ammunition, mer pansarvärnsvapen. Och nästa vecka levererar de första amerikanska stridsvagnarna, Abrams, till Ukraina, säger Joe Biden.

