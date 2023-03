Morgonens nyheter i korthet fredag 10 mars

Xi Jinping sitter fem år till

Kinas president Xi Jinping är fortsatt landets president. På fredagen godkändes han av Kinas nationella folkkongress (NPC) godkände för en tredje mandatperiod med 2 952 röster för och noll röster emot.

Det innebär att Xi Jinping blir det moderna Kinas längst sittande president.

Den 69-årige Xi Jinping omvaldes i oktober 2022 för en tredje mandatperiod även som Kommunistpartiets generalsekreterare och bröt därmed mot traditionen att kinesiska ledare lämnar över makten efter tio år.

Vittnet om skjutningen i Hamburg: ”Hörde flera skott”

Minst sju personer dödades och ytterligare åtta skadades under en skottlossning under torsdagskvällen i Jehovas vittnens samlingslokal Rikets sal i Hamburg, rapporterar tyska Bild.

En av de döda tros vara gärningsmannen.

– Jag hörde skott i flera omgångar. Det var flera skott vid varje tillfälle, med mellan 20 och 1 minuts mellanrum, säger Lara Bauch, som bor tvärs över gatan, till tidningen Focus.

Från sin lägenhet på översta våningen såg hon genom fönstren en person som snabbt rörde sig från bottenvåningen till första våningen.

– Han var klädd i mörka kläder, säger hon till tidningen.

Enligt uppgifter från tysk säkerhetstjänst rubricerar polisen i Hamburg händelsen som ett ”vansinnesdåd”, skriver Bild.

Nunnor lurade församling – skickade pengarna till Ryssland

En grupp nunnor tillhörande S:t Elisabeths kloster i Minsk, utger sig för att samla in pengar till föräldralösa barn. De har besökt Selånger utanför Sundsvall under flera år och senast upplät församlingen ett bord där de sålde hantverk för att samla in pengar till ”ensamma, sjuka och föräldralösa barn”.

Men pengarna misstänks gå direkt till Rysslands krig i Ukraina, rapporterar Sundsvalls Tidning.

– En del av pengarna kan gå till fattiga barn, men det rör sig om verksamheter som går ut på att förbereda barn för att bli ryska nationalistiska militärer, han till Sundsvalls Tidning, Dmitri Vasserman, talesperson för Belarus folkambassad i Sverige.

Församlingens diakon uppger sig vara bestört över nyheterna.

Ligan lurade staten på 200 miljoner: ”Väldigt snillrika”