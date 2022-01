MORGONENS NYHETER: Här dubblades smittan – flera regioner larmar • SMHI varnar för halka • Tusentals flyg har ställts in

Här dubblades smittan – flera regioner varnar

Det verkar inte som att julen haft samma dämpande effekt mot smittspridningen av covid-19 som förra året.

Nu rapporterar mer än häften av landets regioner, 11 av 21, om ökad smittspridning under årets sista vecka, enligt DN.

I flera regioner har smittan mer än fördubblats.

Region Västerbotten såg mer än dubbelt så många fall från vecka 51 till 52, och bedömer att även andelen omikronfall har ökat från 30 procent.

Bland de värst drabbade är region Jämtland Härjedalen där antalet fall gått från 382 till 900 mellan vecka 51 och 52.

Det är den kraftigaste smittspridningen man haft hittills, varnar Lisa Fohlin, biträdande smittskyddsläkare i regionen.

– Undvik de stora festerna. Och är du sjuk, åk inte i väg på din skidresa, säger Lisa Fohlin.

Pressen på sjukvården ökar på flera håll i landet.

Sundsvalls sjukhus gick upp i stabsläge på torsdagen på grund av ökad vårdbelastning, vilket enligt region Västernorrland delvis beror på att fler covidsjuka behöver vård.

SMHI varnar för haka

I ett band från Gävle ner till Gnosjö är det nu risk för plötslig halka. SMHI har utfärdat en gul varning i stora delar av Svealand och nordvästra Götaland.

Besvärligast verkar vägarna i Stockholms län att bli enligt SMHI. Enligt Trafikverket är det risk för besvärligt vägunderlag på flera håll, bland annat på E18 mellan Stockholm och Norrtälje och från Stockholm till Bålsta. Även E4 upp till Knivsta är gulmarkerat.

I Dalarna finns det risk för besvärliga vägar, inklusive E45 och E16.

Under måndagskvällen och natten till tisdag ska det på flera håll i Svealand och nordvästra Götaland regna. Regnet följs av snabb uppklarning. I samband med uppklarnandet sjunker temperaturen på vägarna och risken för plötslig halka uppstår.

Tusentals flyg har ställts in

Under jul- och nyårshelgen har flygtrafiken drabbats av många inställda avgångar till följd av personalbrist och sjukfrånvaro hos flygpersonalen. Nu fortsätter alltså flygen att ställas in under årets första dagar, både på grund av en ökad smittspridning till följd av omikron och väder, enligt Reuters.

Måndagens siffra är hittills 2 745 inställda flyg – och bland SAS avgångar ska över 20 avgångar ha ställts in under söndag och måndag, enligt flygsajten Flightaware.

