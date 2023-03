Morgonens nyheter fredagen 24 mars

Ung kvinna knivskuren i Malmö

En kvinna i 25-årsåldern blev knivskuren i Malmö natten mot fredag. Knivattacken skedde utanför ett flerfamiljshus och enligt vittnen har det varit flera personer på platsen i samband med händelsen.

Kvinnan har förts till sjukhus med okänt skadeläge.

Trots friande dom – Ola Bini fast i Ecuador

Den svenske programmeraren Ola Bini friades från misstankarna om dataintrång i Ecuador. Två månader senare finns fortfarande ingen skriftlig dom – och restriktionerna mot honom kvarstår.

Ett välbekant mönster av förhalning, anser Thomas Bodström, Ola Binis juridiska ombud i Sverige.

Domen kommer att överklagas av åklagaren och det statliga telekombolaget CNT, men någon formell överklagan kan dock inte lämnas in förrän domstolen producerar en skriftlig dom.

Nu ska löneökningarna avgöras

I eftermiddag väntas fack och arbetsgivare svara på det första lönebudet i industrins avtalsförhandlingar.

Det brukar bli ett fackligt nej innan medlarna återkommer med ett sockrat bud.

Facken har krävt 4,4 procent i lönepåslag i ett ettårigt avtal, med en låglöneprofil, högre procentuella påslag till dem som tjänar under 27 000 kronor i månaden, plus extra höjningar av minimilönerna. Arbetsgivarna har erbjudit 2,0 procent plus en engångssumma på 3 000 kronor.

Historiskt har den slutliga överenskommelsen landat runt tre fjärdedelar av fackens utgångskrav, vilket skulle ge omkring 3,3 procent.

