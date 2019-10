En man anträffades blodig i en bil i Ella i Täby under onsdagskvällen. Han fördes till sjukhus med stickskador och nu utreder polisen mordförsök.

Polisen skriver på sin hemsida att en misstänkt person kunde gripas under natten. Han anhölls senare, misstänkt för försök till mord.

Nordkorea avfyrade missil från ubåt

Först meddelade Nordkorea att kärnvapenförhandlingarna med USA ska återupptas. Några timmar senare avfyrades en missil från en ubåt utanför den nordkoreanska östkusten. Missilen färdades 450 kilometer österut, i riktning mot Japan och in i Japans ekonomiska zon, innan den slog ner i vattnet.

– Jag skulle se det här som en försmak på vad som kan hända om de inte får igenom lättnader i sanktionerna eller någon typ av provisoriskt avtal vid samtalen, säger Alexandra Bell, vid Center for Arms Control and Non-Proliferation, till New York Times.

Nordkorea avfyrade en ny typ av missil från en ubåt. Foto: KCNA/AP/ TT

Jordskalv nära Skellefteå

Ett jordskalv inträffade vid 20-tiden på onsdagskvällen söder om Skellefteå, rapporterar Västerbottens-Kuriren.

Skalvet, som beräknas haft en magnitud på 2,2, hade sitt centrum precis i havsbandet utanför Ånäset.

Liknande skalv kommer cirka en gång om året i området, men årets skalv inträffade ovanligt djupt, 26 kilometer ner. Det vanligaste är 10 till 15 kilometers djup.

