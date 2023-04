Morgonens nyheter 23 april

USA redan ute – oklart när svensk evakuering kan ske

Under söndagen blixtinkallar den svenska regeringen riksdagen för att besluta om att skicka en väpnad svensk styrka för att kunna evakuera svenskar.

När själva evakueringen kan ske är dock inte klart, men tanken är att evakueringen ska koordineras med andra länder och att det kommer att gå fort.

Jan Hallenberg vid Utrikespolitiska institutet säger att de mest sannolika är att de svenska evakueringarna genomförs via fartyg och att Sverige i så fall kommer att behöva hjälp av USA eller möjligen Saudiarabien – men båda de länderna har redan evakuerat stora delar av sin personal.

Ukraina etablerar sig på östra sidan om Dnepr i Cherson

Ukrainska styrkor har nu etablerat sig på Dneprs östra sida i Chersonregionen.

Det skriver tankesmedjan The Institute for the Study of War, ISW, i din regelbundna analys i dag, söndag.

Det finns också uppgifter om att Ryssland inte längre kontrollerar en del öar i floddeltat sydväst om staden Cherson, som Ukraina tog tillbaka vid en motoffensiv i höstas.

Samtidigt fortsätter striderna i Bachmut.

Meghans ilska: ”Det är falskt och löjligt”

Hertiginnan Meghan är rasande på brittisk media.

Orsaken är rapporterna om en brevväxling med kung Charles – och att den skulle vara anledningen till att hon inte kommer till kröningen.

– Alla påståenden om något annat är falska och rent ut sagt löjliga. Vi uppmanar tabloiderna och olika kungliga korrespondenter att sätta stopp för den tröttsamma cirkusen som de själva skapar, säger en talesperson.