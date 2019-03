Sayyad Milne, 14, är ett av offren. Foto: Privat Daoud Nabi, 71, och Naeem Rashid dog i terrorattacken. Foto: Facebook Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

De föll offer för terrorn i Nya Zeeland

Nära 50 människor miste livet i terrorattacken i Nya Zeeland.

De dog efter att en man misstänks ha öppnat eld mot två moskéer i staden Christchurch på fredagen.

– Detta är en av Nya Zeelands mörkaste dagar, säger premiärminister Jacinda Ardern.

Under natten mot lördagen har flera av offren identifierats.

Bland dem finns en 71-åring och hans 21-årige son – och en 14-årig pojke.

HELA ARTIKELN: De föll offer för terrorn i Nya Zeeland

USA:s president Donald Trump lägger in sitt veto mot senatens beslut. Foto: SHAWN THEW / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Trump trotsar senaten

Under fredagskvällen kom beskedet: USA:s president Donald Trump lägger in sitt veto mot senatens beslut under torsdagen att upphäva det nationella nödläge som presidenten utropat.

Omröstningen i senaten hölls efter att representanthuset redan hade röstat för resolutionen. Detta gjordes i slutet av februari, då 232 demokrater tillsammans med 13 republikaner röstade för att blockera undantagstillståndet.

På torsdagskvällen stod det klart att även senaten röstade för resolutionen att stoppa nödläget.

Donald Trump har använt sitt veto för första gången som amerikansk president, rapporterar amerikanska medier.

Foto: HENRIK ISAKSSON/PINIRO / /IBL

Största spelvinsten i Sverige någonsin

561 942 260 kronor.

Där har du den nya rekordspelvinsten i Sverige.

Så just nu kan det finnas en ensam vinnare - som över en natt blivit halvmiljardär - någonstans i landet.

– Det här är helt galet, fantastiskt, säger Svenska Spels vinnarambassadör Pierre Jonsson i ett pressmeddelande.

HELA ARTIKELN: Överlägset största spelvinsten i Sverige någonsin