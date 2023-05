Morgonens nyheter 11 maj

Stor skogsbrand omringad

En skogsbrand rasar i Nitta mellan Borås och Ulricehamn. Det område som brinner är cirka 400 gånger 400 meter stort.

Under natten mot torsdagen gick arbetet in i ett bevakningsläge, för att sedan öka i intensitet igen under tidig morgon, uppger räddningstjänsten för TT.

Samtidigt varnar SMHI för gräs- och skogsbränder i stora delar av Sverige.

Trumps CNN-attack: ”Du är en äcklig människa”

Donald Trump dömdes i veckan för förtal och sexuella övergrepp i en civilrättslig domstol.

I natt fortsatte han smutskastningen – denna gång mot CNN:s Kaitlan Collins.

– Du är äcklig människa, sade han till Collins när hon rättade en av Trumps många lögner.

Ryska orden om kriget: Fienden är starkare

Den ryska ”specialoperationen” i Ukraina är väldigt svår – och att den kommer fortsätta.

Det säger Putins talesperson Dmitrij Peskov.

Samtidigt kräver tidigare vice premiärministern Dmitrij Rogozin en ny mobilisering.

– Fienden är starkare än vi, därför behöver vi en ny mobilisering. Det borde inte bara ha varit en under hösten, utan ytterligare en. Vi har problem med manskap, eftersom våra killar skadas, våra soldater dödas. De måste ersättas., säger han till radiostationen Govorit Moskva.