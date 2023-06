Morgonens nyheter

Villa i Malmö beskjuten

En villa i Malmö blev beskjuten under natten mot söndag.

Flera personer befann sig i huset men ingen skadades.

– Man har skjutit så det har kommit in i fastigheten, säger Peter Martin, vakthavande befäl vid polisen.

En polisanmälan om försök till mord har nu upprättats.

Ukraina attackerar på flera olika håll

Ukraina går till attack på flera olika delar av fronten.

Motoffensiven som har inletts är ett sätt för Ukraina att testa alla nya vapen landet har fått och de soldater som har utbildats i Europa de senaste månaderna.

På lördagen genomfördes attacker på minst fyra ställen på fronten, skriver tankesmedjan Institute for the study of war (ISW). Syftet är att försöka hitta Rysslands svaga punkter.

Mörkt dygn – tre skjutningar på ett dygn

Det har varit ett mörkt dygn i Stockholmsområdet där tre skjutningar har skett på bara 24 timmar.

En person har dött och flera skadats.

– I kväll tänker jag framför allt på brottsoffren och deras anhöriga. Polisen arbetar nu intensivt för att kunna lagföra förövarna. Vi ska göra allt som står i vår makt för att vända denna utveckling, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).