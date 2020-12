Här är morgonens coronanyheter

Därför blir vissa långtidssjuka i covid

Ytterligare en studie visar långvariga lungskador hos covid-19-patienter.

Det kan ge en förklaring till varför vissa är sjuka i månader.

I studien ledd av professor Fergus Gleeson på Oxford university röntgades tio personer mellan 19 och 69 år som smittats med coronaviruset. Trots att ingen av dem behandlats för svår covid hade åtta av dem svårare att andas och upplevde en trötthet tre månader efter infektionstillfället.

Röntgenbilderna visade lungskador på samtliga åtta personer – och därför ska nu studien utvecklas.

– På röntgen har man sett förändringarna även hos de med ganska milda besvär. Feber och andfåddhet vid ansträngning är här kardinalsymptom. Hos denna grupp kan man dock förvänta sig att de flesta blir helt återställda, har lungexperten Leif Bjermer tidigare sagt till Expressen.

Militär skyddar gränsen till Sverige

Inte sedan andra världskriget har norsk militär bevakat gränsen mot Sverige. Men nu, under pandemin, patrullerar soldater för att stoppa svenskar som vill ta sig in i Norge.

– Det är enorm förändring, säger Bert Persson från Mora som fick lämna över julklappar och träffa sin hustrus släktingar mitt i gränsgatan, till SVT Dalarna.

Vid övergången är nu vägen avstängd och all trafik kontrolleras. Svenskar utan ett färskt negativt test för covid-19 kommer inte in i Norge. Den som tar sig in måste sitta i karantän i tio dagar.

Nya besked om skolan under dagen?

Utbildningsminister Anna Ekström (S) kallar till en digital pressträff i dag klockan 11.

Pressträffen handlar om ”en ny rekommendation för barn och elever i för- och grundskolan, med anledning av covid-19.”, står det i ett pressmeddelande från regeringen.

Det är oklart vad den ”nya rekommendationen” är.

– I dagsläget är vår bedömning att det inte är en effektiv åtgärd att stänga skolorna, men om det skulle ändras är regeringen beredd att omedelbart fatta beslut om att skolor ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå, sa Anna Ekström till Expressen förra veckan.