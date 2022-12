– Valnatten utvecklade sig på ett så grymt sätt, det stod så länge att vi vunnit och så svängde allt. Det tog väldigt hårt.

Det var tungt för Morgan Johansson att vakna morgonen efter valet. Den plötsliga svängningen som ledde till en förlust för den sittande regeringen. Besvikelsen präglade valnatten, dagen efter och så några dagar till. Men sedan samlade Morgan Johansson ihop sig, kavlade upp ärmarna och började jobba igen.

Det är nu drygt två månader sedan han flyttade ut ur sitt justitieministerkontor och in i sitt nya arbetsrum. I hyllorna står böcker av Hannes Råstam, Lasse Wierup, Bill Browder, Hédi Fried och Isabella Lövin bredvid en tjock box av 80-tals satir-serien ”Javisst herr minister” på VHS. På en skärm på skrivbordet rullar en livesändning från CNN.

På Morgan Johanssons nya arbetsrum sitter bilder från de olika regeringar som han ingått i. Den enda som inte hunnit komma upp än är den under Magdalena Anderssons ledning. Foto: KRISTIN LUNDELL

”Jag är ingen bra förlorare”

Det är härifrån som Morgan Johansson ska bedriva sitt politiska arbete framöver - som utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna och numera i opposition mot den sittande regeringen. De förlorade ett val och i det offentliga har Morgan Johansson knappast gett intryck av att vara en bra förlorare.

– Det finns ett uttryck som säger: good loser is always a loser. Och nej, jag är ingen bra förlorare. Man måste ju vilja vinna ett val, vilja vinna debatter. Det hör ju politiken till – att tycka rätt illa om att förlora.

Blir man sur på svenska folket som röstade bort en?

– Nej, inte sur, inte så länge som det finns ett förtroende för en. Det var ju inte vi som backade, det var andra partier. Att vi ökade efter åtta år i regeringsställning med frågor som flyktingkrisen, pandemin och gängkriminalitet var ett styrkebesked för oss.

”Det är avsevärt mycket lättare att vara i opposition”, säger Morgan Johansson. Foto: ANDERS WIKLUND/TT NYHETSBYRÅN

Men det måste ju vara mycket roligare att vara i opposition: klaga på andra utan att behöva prestera något själv.

– Framför allt ska man säga att det är avsevärt mycket lättare att vara i opposition. Det är mycket mer hänsyn som måste tas när man är i regeringsställning. Det avslöjas ju nu när man ser hur den nuvarande regeringen vitt och brett lovade saker före valet som de nu inte kan hålla. De trodde att det skulle vara enkelt.

”Man ser hur pressade de är”

Morgan Johansson tar en klunk helsvart kaffe från sin jättestora mugg med tryck från New York Police Department.

– Man ser hur pressade de är i debatten. Det är en mycket, mycket svår situation de sitter i. Men det är ju sånt som man ska tänka på före valet, inte efter. De lovade elstöd till 1 november fastän de visste att det var omöjligt att få det på plats. Det är rätt att de får äta upp det nu. Det ska de göra.

Morgan Johanssons mugg med tryck från New York Police Department. Foto: KRISTIN LUNDELL

Sammanlagt har Morgan Johansson suttit som minister i tolv år och under tre statsministrar: Persson, Löfven och Andersson. Under den stora flyktingkrisen 2015 var han migrationsminister, under coronapandemin var Morgan Johansson - bland annat - inrikesminister och under de sista åren har han suttit på posten som justitieminister, mitt under den eskalerande gängkriminaliteten. Det som Morgan Johansson är mest nöjd med under sina år som minister är att man öppnat nya två polisutbildningar, sexualbrottslagen med samtyckeslagstiftningen och hur han hanterade migrationsvågen.

– Det kom 163 000 asylsökande på ett år och vi var tvungna att strama åt för att klara den krisen. Det var en tuff uppgift men den var nödvändig.

Om du ska vara självkritisk – vad hade du gjort annorlunda under dina år som minister?

– Jag tror inte att jag hade gjort så förfärligt mycket annorlunda ändå. När det gäller gängkriminaliteten så är det mycket som ligger utanför kriminalpolitiken. Vi märkte snabbt att problemet var mycket större än att man bara tog de mest brottsaktiva individerna och dömde till längre straff. Det stod alltid någon bakom som var beredd att fylla skorna. För att bryta nyrekryteringen till gängen måste det till väldigt stora satsningar på skola, socialtjänst och fritidsverksamhet.

”Man ser hur pressade de är i debatten. Det är en mycket, mycket svår situation de sitter i”, säger Morgan Johansson om regeringen. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

”Alla i min familj har varit drängar och pigor”

Morgan Johansson föddes 1970 i Höganäs församling. Pappa Tommy hade som ung varit till sjöss men sedan återvänt och tagit jobb som plåtslagare på varvet i Helsingborg. Mamma Birgitta var undersköterska. Sonen ville först följa i pappas fotspår, välja spänningen och åka som matros till Afrika och Medelhavet, lasta bananer på båten. Men han hade läshuvud och lätt för matematik och naturvetenskap och läste teknisk linje med kemiinriktning på gymnasiet.

– Den akademiska världen var helt ny för min släkt. Min farfar Wille föddes i ett statarhem och alla i min familj har varit drängar, pigor, skräddare och nån soldat. Sedan blev de fabriksarbetare, industriarbetare och byggnadsarbetare. Mina föräldrar är som en provkarta över hur välfärdssamhället växte fram under efterkrigstiden.

Morgan Johansson tar emot en skrivelse från Fältbiologerna utanför Näringslivsdepartementet 2001. Foto: Maja Suslin/TT NYHETSBYRÅN

Det var i Lund som Morgan Johansson studerade ekonomi och statsvetenskap. Det var gränsen mellan 1980- och 90-tal och hans engagemang för Sydafrika-frågan hade gjort honom till medlem i SSU. I nittiotalets Lund såg han hur främlingsfientliga krafter växte sig starka – med 30 november-marscher på gatorna och Skånepartiets framväxt.

Tjugofem år senare pendlar Morgan Johansson fortfarande mellan Lund och Stockholm. De tre barnen är i dag 13, 17 och 19 år gamla och Morgan Johansson har dem på halvtid efter separationen från deras mamma Anna Trulsson. Hon har varit engagerad i Sverigedemokraterna och kandiderade i kommunvalet för partiet i Lund. Morgan Johansson vill dock inte prata om detta.

”Inte värt att förstöra julen”

Men har du några tips för hur man bäst hanterar en nära familjemedlem med extremt motsatt politisk åskådning än en själv? Det är ju något som många upplever under storhelger.

– Undvik kontroversiella ämnen. Det är inte värt att förstöra julen för både sig själv och sin omgivning genom att gå in i infekterade diskussioner. Man ska inte ta konflikter i onödan tycker jag. Om någon skulle ha ett riktigt rasistiskt uttalande ska man markera mot det men sedan får det vara nog så. Annars får man gå därifrån.

”Jag är inte rädd för tjafs. Jag är ju uppvuxen i en politisk miljö som varit rätt hård: 80-talet i Skåne”, säger Morgan Johansson. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Jag trodde inte att du kunde vara så behärskad. På Twitter har du ju en helt annan aura?

– Jag förstår vart du vill komma – du tycker att jag är konfrontativ. Men jag är inte rädd för konflikter. Jag är ju uppvuxen i en politisk miljö som varit rätt hård: 80-talet i Skåne. Jag har lärt mig att man inte kan ge främlingsfientliga krafter en enda tum utan man måste se till att svara mot dem. För annars kommer de bara fortsätta.

Vad gör du om Twitter lägger ner – går du över till Mastodon?

– Jag har inte tänkt på det än men jag är bekymrad över Elon Musk och hans beteende. Men oavsett hur mycket hot och hat som folk ägnar sig åt på Twitter kommer jag inte att lämna det.

Finns det någon vars kritik som du tar åt dig av?

– Internkritik betyder mycket. När det gäller kritik från moderater eller sverigedemokrater så tänker jag igenom om det finns något fog för det. Det är ju ofta partipolitiskt men kritik som kommer inifrån tar ofta hårdare.

Morgan Johansson med flickvännen Emelie Karlsson, som är anställd på Säpo. Foto: PELLE T NILSSON / SPA SWEDISH PRESS AGENCY

”Sitter på väldigt mycket hemlig information”

Tidigare i år bekräftade Morgan Johansson att han var i en relation med Emelie Karlsson, som är anställd på Säpo. Vad pratar man egentligen om när den ena jobbar inom säkerhetspolisen och den andra har ett yrkesliv bakom sig av kvalificerad hemlig information?

– Jag sitter ju på väldigt mycket hemlig information. Statshemligheter som jag inte kan avslöja för någon, varken för mina närmaste eller Emelie. Det är självklart att vi är väldigt professionella i det. Det gäller för mig och det gäller för henne.

Nu blir det ju fyra långa år i opposition. Hur länge blir du kvar i politiken?

– Så länge som jag kan göra någon nytta. Nu är det ju nya arbetsuppgifter i och med utrikespolitiken. Jag sitter så länge som jag har stöd – inte minst från mitt parti.

LÄS MER: Därför petas Morgan Johansson i valspurten