I augusti 2018 skakades den amerikanska delstaten Colorado av ett trippelmord.

Inledningsvis stod Chris Watts i tv och vädjade till sin försvunna och gravida hustru Shanann, samt döttrarna Bella och Celeste, att komma hem.

– Shanann, Bella, Celeste, om ni är där ute, bara kom tillbaka, sade han till ABC:s reporter då, och fortsatte:

– Om någon har henne, bara återlämna henne. I jag behöver träffa allihopa. Jag behöver träffa allihopa igen. Det här huset är inte komplett utan någon här.

Kort därefter riktades däremot misstankar till Chris Watts själv som sedermera greps och med tårar i ögonen erkände sig skyldig till mord.

Chris Watts dömdes till fem livstidsdomar för mordet på hustrun och de två döttrarna. Att hustrun var gravid gör brottet än mer allvarligt. Hustruns kropp hittades nedgrävd närheten av ett oljeföretag där maken tidigare arbetat. Barnen hittades i en oljetank i närheten.

Chris Watts med sina döttrar.

Detaljerade brev – inifrån fängelset

Över ett år har gått sedan det uppmärksammade mordet.

Nu publicerar brittiska Daily mail utdrag ur hittills hemliga brev som Chris Watts har författat inifrån fängelset.

I breven, som ska ingå i en bok om Chris Watts, beskriver tvåbarnspappan hur han mördade sin hustru och sedan gav sig på barnen.

Enligt Chris Watts försökte han kväva sina barn med en kudde men döttrarna återfick medvetandet efter en stund. Då hade 33-åringen redan strypt sin hustru och var i full färd med att linda in kroppen i sängkläder, något som döttrarna kom att bevittna efter att ha kvicknat till, enligt brevet.

I brevet skriver Chris Watts att tanken var att döda barnen först.

”Efter att Shanann gått bort vaknade Bella och Celeste igen. Jag vet inte hur de vaknade igen, men de gjorde det. Bellas ögon var skadade och båda flickorna såg ut att ha varit med om något traumatiskt. Vetskapen om att jag hade gått till deras rum först, och att jag sedan ändå tog deras liv, gjorde min handling så mycket värre”, skriver Chris Watts i sitt brev.

Hustrun och parets två döttrar.

Ska bli en bok

Brevet i fråga skickades till författaren Cheryln Cadle som just nu skriver boken ”Letters from Christopher: The tragic confessions of the Watts family murders” som publiceras den 7 oktober. 33-åringen och författaren har haft kontakt det senaste året och deras konversation utgör nu en stor del av boken.

I breven framkommer det att morden inte var spontana, utan något som Chris Watts hade planerat en kortare tid.

”Den 12 augusti, när jag bäddade ner flickorna, gick jag därifrån och sa till mig själv ’det där var sista gången jag bäddade ner mina flickor’”, skriver Chris Watts i brevet.

Dagen efter, den 13 augusti, mördade han dem.

”Jag visste dagen innan vad som skulle hända och gjorde ingenting för att hindra det”, fortsätter Chris Watts i brevet.

”Snälla pappa...”

I efterhand har det framkommit att Chris Watts motiv var att göra sig av med hustrun för att kunna leva med sin älskarinna tillika arbetskollega.

Daily mail skriver att trebarnspappans brev är grafiska.

”Är det inte konstigt, när jag tänker tillbaka på vad jag kommer ihåg så är det hur hennes ansikte blir alldeles svart med ränder av mascara?” skriver Chris Watts frågande om mordet på sin hustru.

När barnen kom in i sovrummet ska de ha frågat vad det är för fel på mamma. Då ska Chris Watts ha svarat att ”mamma mår inte bra”.

”De sprang runt i huset och tittade på mig med skräckslagna ansikten. Bella började gråta och då började även Celeste att gråta. Vilken mardröm det var”, skriver han i sina brev.

Daily mail skriver däremot att Chris Watts, där och då, uppges ha varit ”så arg över att flickorna fortfarande var vid liv”. Efter att ha dumpat hustruns kropp återvände Chris Watts och kvävde döttrarna till döds med en filt.

– Snälla pappa, gör inte det du precis gjorde med Celeste mot mig, ska Bella ha sagt, enligt ett inslag i tv-programmet ”Dr. Phil”.

Beskrevs som en fin familj

Utåt sett sågs Chris Watts och hans hustru som ett lyckligt par och av bilder på Facebook att döma tycktes de ha levt ett alldeles vanligt familjeliv.

I en gammal video på Facebook ses ena dottern sjunga, varav en textrad lyder:

– Min pappa är en hjälte, han hjälper mig att växa upp och bli stark.